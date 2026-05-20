गर्मी के दौरान रसोई में इन 5 बातों का रखें ध्यान, रहेंगे सुरक्षित

अत्यधिक गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। इस मौसम में गर्मी का सबसे ज्यादा असर रसोई पर पड़ता है क्योंकि यहां काफी देर तक खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में आपको रसोई में कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप रसोई में सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 रसोई की हवा का रखें ध्यान अत्यधिक गर्मी के कारण रसोई में गर्म हवा का स्तर बढ़ सकता है, जिससे खाना पकाते समय गर्मी असहनीय हो सकती है। इससे बचने के लिए रसोई की हवा का खास ध्यान रखें। अगर आपकी रसोई में खिड़कियां हैं तो उन्हें खोलें और अगर नहीं हैं तो हवा निकालने वाला पंखा इस्तेमाल करें। इसके अलावा रसोई के पंखे को भी चालू रखें ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके।

#2 ज्यादा देर तक न पकाएं खाना अत्यधिक गर्मी के कारण खाना पकाते समय शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए खाना पकाते समय ज्यादा देर तक न रहें। खाना पकाने के लिए सुबह या शाम का समय चुनें जब मौसम ठंडा हो। साथ ही गैस पर खाना पकाने के बाद रसोई को ठंडा करने के लिए पंखे का इस्तेमाल करें।

Advertisement

#3 पानी का करें सेवन खाना पकाते समय गर्मी का स्तर बढ़ने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे पानी की कमी की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए खाना पकाते समय पानी का सेवन जरूर करें। इसके लिए पानी की बोतल अपने पास रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। इससे आपका शरीर तरोताजा रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। साथ ही यह आपको थकान और कमजोरी से भी बचाएगा।

Advertisement

#4 हल्के रंग के कपड़े पहनें खाना पकाते समय हल्के रंग के कपड़े पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि गहरे रंग के कपड़े ज्यादा गर्मी खींचते हैं, जिससे शरीर का तापमान और भी बढ़ जाता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने से आपको ठंडक मिलती है और आप ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनकर आप धूप से भी बच सकते हैं और गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं।