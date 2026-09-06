स्वादिष्ट व्यंजन है किमची फ्राइड राइस, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
किमची फ्राइड राइस एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना है, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना सकता है। यह एक कोरियाई व्यंजन है, जो इन दिनों भारत के लोगों को भी काफी पसंद आने लगा है। इसमें इस्तेमाल होने वाली किमची एक तरह का खमीरयुक्त अचार है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आइए किमची फ्राइड राइस बनाने के लिए जरूरी चीजें और रेसिपी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सामग्री
किमची फ्राइड राइस बनाने के लिए जरूरी चीजें
किमची फ्राइड राइस बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजें चाहिए, जैसे कि पका हुआ चावल, कटे हुए प्याज, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, सोया सॉस, सिरका, हरी प्याज, तिल और नमक।
इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि ब्रोकोली, मशरूम या कोई और सब्जी, जो आपको पसंद हो।
इसकी मुख्य सामग्री होती है किमची, जिसे आप बाजार से खरीदकर ला सकते हैं या खुद बना सकते हैं।
#1
किमची फ्राइड राइस बनाने का तरीका
सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए प्याज डालकर भूनें, जब तक वे सुनहरे न हो जाएं। अब इसमें गाजर, मटर और शिमला मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट पकने दें।
इसके बाद इसमें पका हुआ चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी सब्जियां चावल के साथ अच्छी तरह मिल जाएं। अंत में सोया सॉस, सिरका और नमक मिलाकर कुछ मिनट पकाएं।
#2
किमची कैसे तैयार करें?
किमची एक तरह का खमीरयुक्त अचार होती है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको गोभी, मूली, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च पाउडर चाहिए।
सभी सब्जियों को काटकर नमक लगाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, ताकि वे पानी छोड़ दें। फिर उन्हें एक जार में डालकर कमरे के तापमान पर रखें, ताकि वे खमीरित हो सकें।
2-3 दिन बाद इसमें अपनी पसंद का तेल और अन्य मसाले मिलाकर स्टोर करें।
#3
किमची फ्राइड राइस को दें अंतिम रूप
एक बार जब फ्राइड राइस तैयार हो जाए और आपकी किमची भी पूरी तरह बन जाए तो दोनों सामग्रियों को मिला लें।
गैस को धीमा रखते हुए फ्राइड राइस में किमची को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते हुए शामिल करें।
इसके बाद इसमें किमची का थोड़ा-सा रस भी मिला दें, जिससे स्वाद दोगुना हो जाएगा।
आप चाहें तो चावल को भूनते समय ही उसमें किमची शामिल कर सकते हैं, जिससे स्वाद अच्छी तरह निकलकर आएगा।