केरलम का लोकप्रिय पेय है कुल्लुकी शरबत, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

केरलम का कुल्लुकी शरबत एक अनोखा और स्वादिष्ट पेय है, जो गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। यह पेय अपनी खास बनावट और स्वाद के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को भाता है। कुल्लुकी शरबत को बनाने के लिए साधारण चीजों का उपयोग किया जाता है और इसे घर पर तैयार करना बहुत आसान है। आइए आज हम आपको कुल्लुकी शरबत की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामग्री कुल्लुकी शरबत के लिए जरूरी चीजें कुल्लुकी शरबत बनाने के लिए आपको एक कप नींबू का रस, एक कप पानी, एक कप चीनी, एक चुटकी नमक, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच अदरक का पाउडर, बर्फ के टुकड़े, थोड़ा-सा नींबू छिलका (वैकल्पिक) और थोड़े-से पुदीने के पत्ते (वैकल्पिक) चाहिए होंगे। इन चीजों का उपयोग करके आप अपने घर पर आसानी से कुल्लुकी शरबत बना सकते हैं। इनकी मात्रा आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें मीठा पानी कुल्लुकी शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मीठा पानी तैयार करना होगा। इसके लिए एक पैन में पानी और चीनी डालकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। अब इसमें नमक, काली मिर्च का पाउडर और अदरक का पाउडर मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। आपका मीठा पानी तैयार हो जाएगा।

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#2 नींबू का रस मिलाएं जब मीठा पानी ठंडा हो जाए तो इसमें नींबू का रस मिलाएं। ध्यान रखें कि नींबू का रस ताजा हो, ताकि इसका स्वाद बेहतरीन आए। नींबू का रस मिलाने के बाद मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। इस तरह आपका कुल्लुकी शरबत का बेस तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे ठंडा करके परोस सकते हैं। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी है।

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