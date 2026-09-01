भारी बारिश के दौरान ऐसे रखें परिवार को सुरक्षित

भारी बारिश के दौरान इन 5 तरीकों से रखें अपने परिवार को सुरक्षित

लेखन अंजली 03:07 pm Sep 01, 202603:07 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान भारी बारिश कई समस्याओं का कारण बन सकती है। यह न केवल आवागमन को प्रभावित करती है, बल्कि बिजली कटौती, भूस्खलन और बाढ़ जैसी गंभीर स्थितियों का कारण भी बन सकती है। ऐसे में माता-पिता के तौर पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।