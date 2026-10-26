सर्दियों में कुत्तों को गर्माहट देने के तरीके

सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपने कुत्ते को महसूस करवाएं गर्माहट, होगा लाभदायक

लेखन अंजली 04:51 pm Oct 26, 202604:51 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंडक बढ़ने के कारण कुत्तों को सर्दी लगने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जो कुत्ते घर के बाहर रहते हैं, वे इस समस्या से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठंड के मौसम में कुत्तों को सर्दी लगने के साथ-साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कुत्ते को सर्दियों में गर्म रख सकते हैं।