एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
अरोमाथेरेपी में एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग किया जाता है। ये एसेंशियल ऑयल्स प्राकृतिक पौधों से निकाले जाते हैं और इनमें कई औषधीय गुण होते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग करने पर आप कई समस्याओं से राहत पा सकते हैं, जैसे लैवेंडर ऑयल से तनाव कम होता है और पेपरमिंट ऑयल से सिरदर्द में आराम मिलता है। आइए जानते हैं कि एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही मात्रा में इस्तेमाल करें
एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।
आमतौर पर 3-4 बूंदें ही काफी होती हैं। अगर आप इसे खुशबू फैलाने वाले उपकरण में डाल रहे हैं तो 5-6 बूंदें डालें, लेकिन अगर इसे सीधे त्वचा पर लगा रहे हैं तो 1-2 बूंदें ही इस्तेमाल करें। सही मात्रा में उपयोग करने से आप इसके सभी लाभ पा सकते हैं।
#2
त्वचा पर लगाने से पहले करें पैच टेस्ट
हर एसेंशियल ऑयल अलग-अलग प्रकार की त्वचा पर अलग-अलग असर कर सकता है। इसलिए किसी भी नए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
इसके लिए थोड़ी मात्रा में एसेंशियल ऑयल को अपनी कलाई या कोहनी पर लगाकर देखें कि आपको किसी प्रकार की एलर्जी या जलन तो नहीं हो रही है।
अगर कोई समस्या न हो तो ही इसे इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
सही तरीके से करें खुशबू का प्रसार
खुशबू फैलाने वाले उपकरण एसेंशियल ऑयल्स का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप पूरे कमरे में खुशबू फैला सकते हैं और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं।
हालांकि, इसका उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले उपकरण को सही जगह पर रखें, जहां हवा आसानी से फैले।
इसके अलावा इसमें सही मात्रा में एसेंशियल ऑयल डालें ताकि इसकी खुशबू संतुलित रहे। दिन में 2 बार 10-15 मिनट तक इसका उपयोग करें।
#4
बच्चों और गर्भवती महिलाओं का रखें ख्याल
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ एसेंशियल ऑयल्स उनके लिए सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
इसके अलावा जब आप किसी नए एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें तो सबसे पहले थोड़ी मात्रा में इसका परीक्षण करें ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो।
इस तरह आप आसानी से एसेंशियल ऑयल्स का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।