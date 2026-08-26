एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।

आमतौर पर 3-4 बूंदें ही काफी होती हैं। अगर आप इसे खुशबू फैलाने वाले उपकरण में डाल रहे हैं तो 5-6 बूंदें डालें, लेकिन अगर इसे सीधे त्वचा पर लगा रहे हैं तो 1-2 बूंदें ही इस्तेमाल करें। सही मात्रा में उपयोग करने से आप इसके सभी लाभ पा सकते हैं।