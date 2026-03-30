घर पर ड्राई मंचूरियन बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

सूखी मंचूरियन एक लोकप्रिय चाय स्नैक है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद है। इसे बनाने के लिए सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें आटे के घोल में डुबोकर तलते हैं। हालांकि, इसे बनाते समय कुछ गलतियों के कारण इसका स्वाद बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप ड्राई मंचूरियन का स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं।

#1 सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें सूखी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। इससे मंचूरियन में सब्जियों का स्वाद अच्छे से घुलता है और हर बाइट में एक जैसा स्वाद मिलता है। अगर सब्जियां बड़ी होंगी तो कुछ टुकड़ों में ही उनका स्वाद खत्म हो जाएगा और मंचूरियन का असली मजा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा सब्जियों को बारीक काटकर ही इस्तेमाल करें ताकि हर बाइट में एक समान स्वाद मिले।

#2 आटे के घोल में ध्यान दें सूखी मंचूरियन के आटे के घोल में भी खास ध्यान दें। इसके लिए बेसन और मैदा का सही अनुपात इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा बेसन डालेंगे तो मंचूरियन कड़क हो जाएगी और कम बेसन डालने पर यह टूट जाएगी। सही अनुपात में बेसन और मैदा डालने से मंचूरियन नरम और कुरकुरी बनेगी। इसके अलावा घोल में थोड़ा-सा पानी डालें ताकि यह गाढ़ा रहे और सब्जियां अच्छी तरह से लिपटी रहें।

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#3 तलते समय तेल का ध्यान रखें सूखी मंचूरियन को तलते समय तेल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मंचूरियन का बाहरी हिस्सा जल सकता है और अंदर कच्चा रह सकता है। दूसरी ओर कम गर्म तेल में तलने से मंचूरियन नरम हो जाती है और कुरकुरी नहीं बनती। इसलिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब यह गर्म हो जाए तो उसमें मंचूरियन डालें। इससे सभी मंचूरियन समान रूप से पकेंगी और स्वादिष्ट बनेंगी।

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#4 सॉस मिलाने का तरीका सही रखें सूखी मंचूरियन बनाने के बाद उस पर सॉस मिलाना भी एक कला है। अगर आप सॉस बहुत जल्दी मिलाते हैं तो वह गर्म मंचूरियन पर अच्छी तरह फैलेगी नहीं और अगर बहुत देर बाद मिलाते हैं तो सॉस सूख जाती है। इसलिए मंचूरियन को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर ऊपर से सॉस डालें ताकि वह अच्छी तरह फैले और हर बाइट में उसका स्वाद मिले। ऐसे आप सही तरीके से सॉस मिलाकर मंचूरियन का स्वाद बढ़ा सकते हैं।