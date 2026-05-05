घर पर खस्ता कचौड़ी बनाते समय कुछ बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी नरम

खस्ता कचौड़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन घर पर इसे बनाते समय अक्सर यह नरम हो जाती है। इसका कारण आटा गूंधने का तरीका, तेल का तापमान और अन्य कई कारण हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनसे आप घर पर खस्ता कचौड़ी को आसानी से बना सकते हैं और यह नरम नहीं होगी।

#1 आटे को गूंधने का तरीका खस्ता कचौड़ी के लिए आटे को गूंधना बहुत जरूरी है। आटे को अच्छे से गूंधने के बाद उसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें ताकि वह सेट हो जाए और उसमें लचीलापन आ जाए। इससे कचौड़ी का आकार भी सही रहेगा और वह नरम नहीं होगी। आटे को गूंधते समय उसे हल्का-हल्का दबाएं और मसलें ताकि उसमें हवा भी आए और वह नरम हो जाए।

#2 तेल का तापमान सही रखें खस्ता कचौड़ी को तलते समय तेल का तापमान भी बहुत अहम होता है। अगर तेल बहुत गर्म होगा तो कचौड़ी बाहर से जल जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी, वहीं अगर तेल ठंडा होगा तो कचौड़ी सही से तलेगी नहीं और नरम हो जाएगी इसलिए तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें ताकि वह सही तापमान पर पहुंचे। इसके लिए बीच-बीच में एक-दो कचौड़ी डालकर देखें कि वह सही से तली है या नहीं।

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#3 तलने का तरीका अपनाएं खस्ता कचौड़ी को तलते समय उसे एक बार में ज्यादा न डालें क्योंकि इससे तेल का तापमान गिर जाता है और कचौड़ी नरम हो जाती है। इसलिए एक-एक करके ही कचौड़ी तलें। इसके अलावा कचौड़ी को तलते समय उसे हल्का-हल्का दबाते रहें ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह से पके और बाहर से भी खस्ता बने रहे। जब सभी कचौड़ी तैयार हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा-सा सूखा आटा छिड़क दें।

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