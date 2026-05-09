किचन के स्पंज का इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखें ये बातें, सफाई रहेगी बरकरार

रसोई के स्पंज का इस्तेमाल बर्तन धोने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका सही तरीके से चयन और देखभाल करना जरूरी है। सही स्पंज का चयन करने से न केवल बर्तन अच्छे से साफ होते हैं, बल्कि आपकी रसोई भी साफ-सुथरी रहती है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने रसोई के स्पंज को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे सही तरीके से रख सकते हैं।

#1 सही स्पंज का चयन कैसे करें? रसोई के स्पंज का चयन करते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। बाजार में कई तरह के स्पंज मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वह होता है जो जल्दी सूख जाए और कीटाणुओं को पनपने से रोके। फोम और रबर के मिश्रण वाले स्पंज सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वे जल्दी सूखते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा इनकी कीमत भी सामान्य होती है, जिससे आप आसानी से इन्हें खरीद सकते हैं।

#2 स्पंज को साफ कैसे रखें? स्पंज को साफ रखना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कीटाणु न पनप सकें। हर बार उपयोग के बाद उसे गर्म पानी से धोएं और धूप में सुखाएं। अगर संभव हो तो हफ्ते में एक बार उसे उबलते पानी में डालकर साफ करें या माइक्रोवेव में रखें। इससे सभी गंदगी और कीटाणु खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा स्पंज को कभी भी गीला न रखें, क्योंकि गीला स्पंज कीटाणुओं के लिए अनुकूल जगह बनाता है।

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#3 कितने समय बाद बदलना चाहिए स्पंज? स्पंज को हर 2-4 हफ्ते में बदलना चाहिए, ताकि कीटाणु पनपने का मौका न मिले। अगर स्पंज में कोई दरार या गंध आ जाए तो उसे तुरंत बदल दें। पुराने स्पंज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सही देखभाल और नियमित बदलाव से आप अपने रसोई के स्पंज को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वह ज्यादा पतला हो जाए तो भी उसे बदल लें।

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