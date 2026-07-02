मानसून के दौरान हैंडबैग खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन

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मजबूत पट्टे का चयन करें

मानसून में बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए आपके हैंडबैग के पट्टे मजबूत और आरामदायक होने चाहिए ताकि उन्हें पकड़ना आसान हो। पट्टे या बेल्ट वाले बैग सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इन्हें कंधे पर टांगना आसान होता है और ये हाथ से पकड़ने पर भी आरामदायक रहते हैं। इसके अलावा पट्टे वाले बैग का वजन भी कम होता है, जिससे वे हल्के महसूस होते हैं और बारिश में भीगने पर जल्दी सूख जाते हैं।