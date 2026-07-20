ब्लाउज खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

ब्लाउज खरीदने से पहले अपने शरीर के आकार को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शरीर पतला है तो बिना आस्तीन या पतली पट्टियों वाले ब्लाउज आपके लिए अच्छे रहेंगे।

अगर आपका शरीर भरा हुआ है तो पूरी आस्तीन या 3 चौथाई आस्तीन वाले ब्लाउज चुनें। अगर आपका शरीर लंबा है तो छोटे ब्लाउज चुनें और अगर आपका शरीर छोटा है तो लंबे ब्लाउज चुनें।

इस तरह आप अपने शरीर के आकार के अनुसार सही ब्लाउज चुन सकेंगी।