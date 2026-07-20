ब्लाउज खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
ब्लाउज एक ऐसा परिधान है, जो साड़ी के साथ पहना जाता है और इसकी सही फिटिंग और डिजाइन बहुत जरूरी होती है। सही ब्लाउज चुनने से न केवल आपकी साड़ी का लुक बेहतर होता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास भी देता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जो आपके ब्लाउज की खरीदारी को आसान और सफल बनाएंगे। सही ब्लाउज चुनने के लिए इन बातों का ध्यान रखें।
#1
अपने शरीर के आकार को समझें
ब्लाउज खरीदने से पहले अपने शरीर के आकार को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका शरीर पतला है तो बिना आस्तीन या पतली पट्टियों वाले ब्लाउज आपके लिए अच्छे रहेंगे।
अगर आपका शरीर भरा हुआ है तो पूरी आस्तीन या 3 चौथाई आस्तीन वाले ब्लाउज चुनें। अगर आपका शरीर लंबा है तो छोटे ब्लाउज चुनें और अगर आपका शरीर छोटा है तो लंबे ब्लाउज चुनें।
इस तरह आप अपने शरीर के आकार के अनुसार सही ब्लाउज चुन सकेंगी।
#2
सही कपड़े का चुनाव करें
ब्लाउज के लिए कपड़े का चुनाव भी बहुत अहम होता है। सूती कपड़ा गर्मियों में आरामदायक होता है, जबकि रेशम या साटिन सर्दियों में अच्छा लगता है।
इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक ब्लाउज को सही रखना चाहती हैं तो सिंथेटिक कपड़े का चयन करें, क्योंकि यह आसानी से साफ होता है और जल्दी खराब नहीं होता।
कपड़े की मोटाई और बनावट पर भी ध्यान दें, ताकि वह आपकी साड़ी के साथ मेल खाए।
#3
रंगों का मेल-मिलान करें
ब्लाउज का रंग आपकी साड़ी से मेल खाना चाहिए, ताकि आपका लुक पूरा लगे। अगर आपकी साड़ी एक रंग की है तो विपरीत रंग का ब्लाउज चुनें, ताकि वह उभरे।
अगर आपकी साड़ी पर कई रंग होते हैं तो इनमें से किसी एक रंग को चुनें, जो बाकी रंगों से मिलता-जुलता हो। इसके अलावा पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह की डिजाइनों का मेल भी अच्छा लगता है।
इससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
#4
नेकलाइन पर गौर करें
ब्लाउज के गले का डिजाइन भी बहुत अहम होता है। गोल गला क्लासी लगता है, जबकि V-गला आधुनिक दिखता है।
इसके अलावा चौकोर गला भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो आपके गले को खूबसूरत बनाता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो ऑफ-शोल्डर या हॉल्टर नेक भी आजमा सकती हैं।
इस तरह आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार गला चुन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को खास बनाएगा।
#5
फिटिंग पर ध्यान दें
ब्लाउज की फिटिंग बहुत जरूरी होती है। ध्यान रखें कि यह न ज्यादा ढीला हो और न ही टाइट, बल्कि आपके शरीर पर अच्छे से फिट हो।
कंधों पर सिलिकॉन पट्टी या बटन लगे होने चाहिए, ताकि वह जगह पर बना रहे। अगर आपके ब्लाउज की फिटिंग सही होगी तो वह आपको आरामदायक महसूस करवाएगा और आपके पूरे लुक को खास बनाएगा।
सही फिटिंग वाला ब्लाउज पहनने से आप आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और हर मौके पर खूबसूरत दिखेंगी।