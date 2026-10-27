नए स्कूल में जाने से जुड़ी जरूरी बातें

नए स्कूल में जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, होगा बच्चों के लिए आसान

लेखन अंजली 10:27 am Oct 27, 202610:27 am

क्या है खबर?

बच्चों के जीवन में नया स्कूल एक बड़ा बदलाव होता है। यह समय उनके लिए उत्साह और चिंता दोनों लेकर आता है। माता-पिता के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप उनके साथ इस बदलाव में सहयोग करें। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जो बच्चों को नए स्कूल में आसानी से ढलने में मदद करेंगे। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने बच्चों को आत्मविश्वास और सुरक्षा का अहसास करा सकते हैं।