मलाई कोफ्ता बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, हर बार बनेगा बेहतरीन

मलाई कोफ्ता भारतीय खान-पान का एक पसंदीदा व्यंजन है, जो अक्सर रेस्टोरेंट में मिलता है। हालांकि, इसे घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी कोफ्ता सही नहीं बन पाता। ऐसे में कुछ खास टिप्स और तरकीबों को अपनाकर आप अपने घर पर भी होटल जैसा मलाई कोफ्ता बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि मलाई कोफ्ता बनाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 कोफ्ता बनाने के लिए सही आलू का करें चयन मलाई कोफ्ता के लिए सही आलू का चयन करना बहुत जरूरी है। अच्छे परिणाम के लिए बड़े और स्टार्चयुक्त आलू का इस्तेमाल करें। इससे कोफ्ता नरम और हल्का रहेगा। ध्यान रखें कि आलू उबले हुए और ठंडे होने चाहिए, ताकि उनमें से अतिरिक्त नमी न निकले। अगर आप आलू को पहले से उबालकर रख लेते हैं तो कोफ्ता बनाने में आसानी होती है और इसका स्वाद भी बढ़िया आता है।

#2 कोफ्ते के लिए सही मात्रा में मैदे का करें इस्तेमाल मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैदा का सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप ज्यादा मैदा डालेंगे तो कोफ्ता तलते समय टूट सकता है और इसका स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसलिए, जितना जरूरी हो उतना ही मैदा डालें। आमतौर पर 2-3 चम्मच मैदा काफी होता है। इससे कोफ्ता नरम और हल्का रहेगा। इसके अलावा मैदे की मात्रा को कम या ज्यादा करने से कोफ्ते का स्वाद भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखें।

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#3 टमाटर की ग्रेवी को बनाएं बेहतरीन मलाई कोफ्ता की ग्रेवी का स्वाद इसके मुख्य तत्वों में से एक है। इसके लिए ताजे टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों का सही मिश्रण होना चाहिए। टमाटर को अच्छे से पका लें, ताकि उसकी कच्चापन हट जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। इसके अलावा मसालों का संतुलित उपयोग करें, ताकि ग्रेवी में एक खास स्वाद आए। अगर आप चाहें तो ग्रेवी में क्रीम भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#4 कोफ्ता तलते समय बरतें सावधानी कोफ्ता तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए। ज्यादा गर्म तेल में कोफ्ता जल सकता है, जबकि कम गर्म तेल में कोफ्ता तलने में समय लगता है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए, मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें धीरे-धीरे कोफ्ते डालें। इसके अलावा ध्यान रखें कि कोफ्ता तलते समय तेल में ज्यादा भीड़ न हो ताकि वे अच्छे से तल सकें।