गुलाब जल खरीदने से जुड़ी टिप्स

गुलाब जल खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

लेखन अंजली 05:49 pm Nov 02, 202605:49 pm

क्या है खबर?

गुलाब जल को आयुर्वेद में एक अहम स्थान प्राप्त है। यह न केवल चेहरे को ताजगी देता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी मदद करता है। बाजार में कई तरह के गुलाब जल उपलब्ध हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। इस लेख में हम आपको कुछ सरल सुझाव देंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर आप सही और शुद्ध गुलाब जल चुन सकते हैं और अपने चेहरे को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।