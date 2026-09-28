बाजार से बैंगन खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
बैंगन एक पौष्टिक सब्जी है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। सही बैंगन चुनना जरूरी है ताकि खाना स्वादिष्ट बने और पोषक तत्व भी बरकरार रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप बाजार से ताजा और सही बैंगन चुन सकते हैं। सही बैंगन चुनने से न केवल आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। आइए जानें कि बैंगन खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
बैंगन का आकार देखें
जब भी आप बाजार से बैंगन खरीदने जाएं तो सबसे पहले उनके आकार पर ध्यान दें। छोटे और मध्यम आकार के बैंगन सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये ताजे होते हैं और जल्दी पक जाते हैं।
बड़े बैंगन अक्सर पुराने होते हैं और इनमें बीज अधिक होते हैं, जिससे खाना कड़वा हो सकता है।
छोटे और मध्यम आकार के बैंगन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है।
#2
रंग पर दें ध्यान
बैंगन खरीदते समय उनके रंग पर भी खास ध्यान दें। गहरे बैंगनी रंग के बैंगन सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनमें खास तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
हल्के रंग के बैंगन भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें इन तत्वों की मात्रा कम होती है। इसलिए हमेशा गहरे रंग के बैंगन ही चुनें ताकि आपके भोजन में पोषण और स्वाद दोनों बढ़ सकें।
#3
छिलके की स्थिति जांचें
बैंगन का छिलका भी उसकी ताजगी बताता है। अगर छिलके पर कोई खरोंच या छेद हो तो समझ जाइए कि बैंगन पुराना हो चुका है।
ताजे बैंगन का छिलका चिकना और साफ होता है। इसके अलावा ताजे बैंगन पर हल्का दबाव डालने पर वह तुरंत वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, जबकि पुराने बैंगन पर ऐसा नहीं होता।
इस तरह आप आसानी से ताजे और पुराने बैंगनों में अंतर कर सकते हैं।
#4
डंठल पर ध्यान दें
बैंगन खरीदते समय उसके डंठल पर ध्यान देना भी जरूरी है। ताजे बैंगन का डंठल हरा होता है और इसमें नमी बनी रहती है, जबकि पुराने बैंगनों का डंठल सूख जाता है और वह भूरे रंग का हो जाता है।
अगर डंठल काले या भूरे रंग का हो तो समझ जाइए कि बैंगन पुराना हो चुका है। इसलिए हमेशा हरे रंग वाले ताजे बैंगनों को ही चुनें ताकि आपके भोजन में पोषण और स्वाद दोनों बढ़ सकें।
#5
बीजों की मात्रा देखें
बैंगन खरीदते समय उसकी बीजों की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिक बीज वाले बैंगन खाने में कड़वे हो जाते हैं इसलिए हमेशा कम बीज वाले या बिना बीज वाले ही चुनें।
इस प्रकार इन सरल तरीकों की मदद से आप आसानी से बाजार से सही और ताजे बैंगन चुन सकते हैं जो आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होंगे।