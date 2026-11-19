भारतीय संस्कृति से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान, बनेंगे शिष्ट
क्या है खबर?
भारतीय संस्कृति की समृद्धता और विविधता इसे अन्य संस्कृतियों से अलग बनाती है। अगर आप किसी कारणवश भारत में रहने या घूमने आते हैं तो कुछ शिष्टाचार के नियमों को जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको भारतीय संस्कृति से जुड़े कुछ शिष्टाचार के नियम बताते हैं, जिनका पालन करने से आप भारत में शिष्ट और सम्मानित बने रह सकते हैं और यहां के लोगों के साथ अच्छे से घुल-मिल सकते हैं।
#1
नमस्ते है सही अभिवादन
भारत में 'नमस्ते' एक आम और सम्मानजनक अभिवादन है। इसे करने के लिए दोनों हथेलियों को जोड़कर माथे के पास लाएं और हल्की सी मुस्कान के साथ नमस्ते करें।
यह अभिवादन किसी से मिलते या उनसे विदाई लेते समय किया जाता है।
इसके अलावा किसी से बात करते समय उनके सामने सिर को हल्का झुकाना भी शिष्टाचार का हिस्सा है। खासतौर से बड़े लोगों के सामने ऐसा करना जरूरी है।
#2
जूते उतारना है जरूरी
अगर आप किसी के घर पर बुलाए गए हैं तो वहां जाते ही सबसे पहले अपने जूते उतार दें क्योंकि भारतीय संस्कृति में घर के अंदर जूते पहनना सही नहीं माना जाता है।
खासतौर से धार्मिक स्थलों पर जूते उतारना अनिवार्य है। इसके अलावा, किसी से मिलते समय जूते उतारना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं तो जूते उतारना अच्छा माना जाता है।
#3
बाएं हाथ से न दें चीजें
भारतीय संस्कृति में दाएं हाथ को शुभ और बाएं हाथ को अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप किसी को कुछ देने के लिए मजबूर हैं तो उसे दाएं हाथ से दें।
इसके अलावा किसी से कुछ मांगने के लिए भी दाएं हाथ का उपयोग करना चाहिए। हालांकि, अगर आप बाएं हाथ से कुछ देते हैं या मांगते हैं तो लोग इसे बुरा मान सकते हैं। इसलिए दाएं हाथ का उपयोग करें।
#4
खाने के लिए हाथ धोना है जरूरी
भारत में खाने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है। इसलिए खाने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है।
इसके लिए आप साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही खाने से पहले हाथों को साफ रखने के लिए टिश्यू पेपर या रूमाल का उपयोग करें।
इन शिष्टाचार के नियमों का पालन करने से आप भारतीय संस्कृति में आसानी से घुल-मिल सकते हैं और अपने अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।