गंभीर मौसम की चेतावनी आने पर करें ये काम

गंभीर मौसम की चेतावनी आने से पहले तैयार रखें ये 5 चीजें, सुरक्षित रहेंगे

लेखन अंजली 06:13 pm Sep 01, 202606:13 pm

क्या है खबर?

मौसम विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में बारिश जारी है और मानसून के कारण बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की ओर से गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको गंभीर मौसम की चेतावनी आने से पहले ही तैयार रखनी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें।