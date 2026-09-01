गंभीर मौसम की चेतावनी आने से पहले तैयार रखें ये 5 चीजें, सुरक्षित रहेंगे
क्या है खबर?
मौसम विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में बारिश जारी है और मानसून के कारण बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की ओर से गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको गंभीर मौसम की चेतावनी आने से पहले ही तैयार रखनी चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें।
#1
घबराएं नहीं और राहत केंद्रों की जानकारी रखें
जब भी मौसम विभाग की ओर से गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की जाए तो सबसे पहले घबराने की बजाय खुद को शांत रखें।
इसके बाद अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के बारे में सोचें।
इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर किसी स्कूल या सामुदायिक केंद्र को राहत केंद्र के तौर पर चुन सकते हैं। यहां आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है।
#2
जरूरी सामानों को इकट्ठा करना है जरूरी
अगर आपके घर में कोई गैस सिलेंडर है तो उसे तुरंत बंद कर दें ताकि गैस लीक होने से कोई दुर्घटना न हो।
इसके अलावा घर में मौजूद कूलर, पंखा और फ्रिज को बंद कर दें। साथ ही अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करें।
इस दौरान अपने घर के सभी सदस्यों के लिए दवाइयां, पानी, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, फोन, जरूरी कागजात, भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान को इकट्ठा करके रखें।
#3
घर के बाहर की चीजों को घर के अंदर करें
अगर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है तो घर के बाहर की ऐसी सभी चीजें घर के अंदर रखें, जो बारिश के कारण खराब हो सकती हैं।
इसके अलावा घर की छत, बालकनी और आंगन में रखे उन सामानों को भी घर के अंदर रखें, जो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस दौरान अपने घर के आसपास की नालियों को भी साफ रखें।
#4
बिजली के उपकरणों को करें बंद
अगर मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है तो ऐसे में बिजली के सभी उपकरणों को तुरंत बंद कर दें।
इसके अलावा घर के सभी गैस चूल्हों को भी बंद कर दें क्योंकि इनमें से किसी कारण भी लीक होने वाली गैस आप और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। इस दौरान अपने घर के अंदर ही सुरक्षित रहें।
#5
सुरक्षित स्थान पर रहें
अगर आपके क्षेत्र में गंभीर मौसम की चेतावनी जारी होने के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो किसी सुरक्षित स्थान पर ही रहें, खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुरक्षित स्थान पर ही रखें।
अगर आप किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं।
इसके अलावा किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें क्योंकि इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।