जिम में वर्कआउट करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, सुरक्षित रहेगा अभ्यास
क्या है खबर?
जिम में एक्सरसाइज करते समय कई लोग अपनी एक्सरसाइज को लेकर ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उपयोग करते समय थोड़ी सी लापरवाही चोट का कारण बन सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप जिम में एक्सरसाइज करते समय खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
एक्सरसाइज के लिए सही कपड़े चुनें
जिम में एक्सरसाइज करते समय आरामदायक कपड़े पहनें। बहुत टाइट कपड़े पहनना नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर को हवा नहीं लगती है और पसीना नहीं सूखता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और आपको चक्कर आने या थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा बहुत ढीले कपड़े पहनना भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे भी चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे कपड़े चुनें जो आरामदायक और सही फिटिंग के हों।
#2
पानी पीते रहें
जिम में एक्सरसाइज करते समय शरीर से काफी पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जिम में एक्सरसाइज करने से पहले, दौरान और बाद में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
इसके अलावा आप नारियल पानी या अन्य तरल पदार्थ भी ले सकते हैं।
#3
उपकरणों का सही उपयोग करें
जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है।
अगर आप किसी उपकरण का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो इससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी उपकरण का उपयोग करने से पहले उसकी सही जानकारी जरूर लें और किसी अनुभवी व्यक्ति की निगरानी में ही इसे इस्तेमाल करें।
इसके अलावा अपने वजन के हिसाब से ही उपकरण का चयन करें।
#4
खुद पर रखें ध्यान
जिम में एक्सरसाइज करते समय खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो तुरंत ही एक्सरसाइज बंद कर दें और आराम करें।
अगर दर्द जारी रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप पहली बार किसी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तो पहले उसे धीरे-धीरे इस्तेमाल करें और अगर कोई समस्या हो तो जिम के स्टाफ से मदद मांगें।
#5
साफ-सफाई का रखें ध्यान
जिम में साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां कई लोग आते हैं और सभी की पसीने की बूंदें मशीनों पर पड़ती रहती हैं, जिससे कीटाणु फैल सकते हैं। इससे बचने के लिए जिम में जाते समय अपने हाथों को कीटाणुनाशक से साफ करें।
इसके अलावा जिम में एक्सरसाइज करते समय एक तौलिया साथ रखें और पसीना साफ करते रहें। इससे आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।