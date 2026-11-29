जिम में एक्सरसाइज करते समय आरामदायक कपड़े पहनें। बहुत टाइट कपड़े पहनना नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर को हवा नहीं लगती है और पसीना नहीं सूखता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और आपको चक्कर आने या थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा बहुत ढीले कपड़े पहनना भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे भी चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे कपड़े चुनें जो आरामदायक और सही फिटिंग के हों।