चलते समय गति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तेज गति से चलने पर घुटनों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।

धीरे और स्थिर गति से चलना आपके घुटनों के लिए बेहतर होता है। इससे आपके शरीर पर कम दबाव पड़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे।

इसके अलावा धीमी गति से चलने पर आप अपने आसपास की चीजों पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं और किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं।