अपने पालतू जानवर की फोटो खींचते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
पालतू जानवरों के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करना एक आनंददायक अनुभव है। हालांकि, कई बार सही तरीके से फोटो खींचने के लिए जरूरी तैयारी और तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय देंगे, जिनकी मदद से आप अपने पालतू जानवर की तस्वीरें और भी बेहतर बना सकेंगे। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पालतू जानवर की खासियत को बेहतर तरीके से कैद कर पाएंगे।
#1
सही समय चुनें
अपने पालतू जानवर की तस्वीरें खींचने के लिए सही समय का चयन करना बहुत जरूरी है। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है जब सूरज की रोशनी नरम होती है और छायाएं भी लंबी होती हैं। इससे आपकी तस्वीरों में एक खास निखार आएगा और रंग भी जीवंत दिखेंगे। इसके अलावा इस समय आपके पालतू जानवर भी ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक हरकतें कैद करना आसान हो जाता है।
#2
प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें
कैमरे की फ्लैश का इस्तेमाल करने की बजाय प्राकृतिक रोशनी में फोटो खींचना बेहतर होता है। फ्लैश से पालतू जानवर डर सकते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है, जिससे उनकी तस्वीरें अच्छी नहीं आतीं। इसलिए हमेशा दिन के समय या बाहर जाकर फोटो खींचें ताकि प्राकृतिक रोशनी में आपकी तस्वीरें साफ-सुथरी और आकर्षक दिखें। इससे आपके पालतू जानवर की असली सुंदरता भी उभरकर आएगी और उनकी हरकतें भी बेहतर तरीके से कैद हो सकेंगी।
#3
सही एंगल चुनें
पालतू जानवरों की तस्वीरें खींचते समय सही एंगल चुनना बहुत जरूरी होता है। उनकी आंखों के स्तर पर जाकर फोटो खींचने से उनकी खासियत बेहतर तरीके से उभरकर आती है। इसके अलावा उनके खेल या आराम करते समय की तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगती हैं। इससे आप उनके प्राकृतिक व्यवहार को कैद कर सकते हैं और उनकी हरकतें भी साफ नजर आती हैं। सही एंगल से खींची गई तस्वीरें आपके पालतू जानवर की असली सुंदरता को दिखाती हैं।
#4
ध्यान भटकाने वाले तत्व हटाएं
तस्वीर खींचते समय ध्यान भटकाने वाले तत्व जैसे कि गंदगी, अन्य जानवर या कोई भी अव्यवस्था हटाना जरूरी होता है ताकि आपका पालतू जानवर मुख्य आकर्षण बने रहें। इसके अलावा अगर आपके पालतू जानवर की कोई खास जगह होती है जहां वह आराम करता है या खेलता है तो वहां जाकर फोटो खींचें। इससे उनकी असली सुंदरता उभरकर आएगी और तस्वीरें साफ-सुथरी दिखेंगी। ध्यान भटकाने वाले तत्व हटाने से आपकी तस्वीरें और भी आकर्षक बनेंगी।
#5
धैर्य रखें
पालतू जानवरों की तस्वीरें खींचते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वे हमेशा एक ही जगह नहीं बैठते या खड़े रहते। कभी-कभी वे अचानक कोई हरकत कर देते हैं जिससे आपकी अच्छी खींची हुई तस्वीरें भी खराब हो जाती हैं। इसलिए धैर्य रखें और उनके स्वाभाविक व्यवहार को कैद करने की कोशिश करें। इन सरल लेकिन प्रभावी उपायों की मदद से आप अपने पालतू जानवर की तस्वीरें और भी बेहतर बना पाएंगे।