रिटायरमेंट की योजना बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

रिटायरमेंट के लिए समय रहते निवेश करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा क्योंकि समय के साथ आपके निवेश पर ब्याज भी ब्याज मिलता है।

इसके अलावा इससे आपको महंगाई के प्रभाव से भी बचने में मदद मिलेगी। आप विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि आदि में निवेश कर सकते हैं।

इसके साथ ही म्युचुअल फंड्स और शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं।