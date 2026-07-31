ब्लड शुगर स्तर की निगरानी करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
शरीर में शुगर का स्तर संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो इससे मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, वहीं कम ब्लड शुगर का स्तर भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए अपने ब्लड शुगर स्तर की नियमित रूप से जांच करना और उसे नियंत्रित रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ब्लड शुगर स्तर की निगरानी करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही समय पर करें जांच
ब्लड शुगर स्तर की जांच करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। सुबह खाली पेट जांच करने से आपको अपने ब्लड शुगर का सही स्तर पता चलता है।
इसके अलावा खाना खाने के बाद भी ब्लड शुगर की जांच करना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कौन-सा भोजन आपके ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। इससे आप अपने खाने-पीने को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
#2
उपकरण का सही उपयोग करें
ब्लड शुगर की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
अगर आप ग्लूकोमीटर का सही उपयोग नहीं करेंगे तो इससे गलत परिणाम मिल सकते हैं। ग्लूकोमीटर को साफ रखें और इसे सही तरीके से सेट करें।
इसके अलावा अपने उपकरण की बैटरी और सेंसर की स्थिति भी जांचें ताकि आपकी जांच सही हो सके।
सही उपकरण उपयोग से आप अपने ब्लड शुगर स्तर को बेहतर तरीके से देख सकते हैं।
#3
खाने-पीने का ध्यान रखें
आपका खाना-पीना भी आपके ब्लड शुगर स्तर पर असर डाल सकता है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं या अनियमित भोजन करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर स्तर बिगड़ सकता है। इसलिए अपने खाने में संतुलित भोजन शामिल करें और समय पर खाएं।
फाइबर युक्त सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें। इसके अलावा अधिक तले हुए खाद्य पदार्थों और प्रोसेस्ड खाने से बचें। पानी का सेवन भी बढ़ाएं ताकि आपका पाचन सही रहे।
#4
नियमित व्यायाम करें
नियमित व्यायाम करना भी आपके ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहलना, दौड़ना या कोई अन्य हल्की कसरत करना फायदेमंद होता है। इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि आपका पाचन भी बेहतर रहता है।
इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप तनाव मुक्त रहते हैं।
#5
डॉक्टर की सलाह लें
अगर आपको अपने ब्लड शुगर स्तर में कोई असामान्य परिवर्तन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन करके उचित उपचार प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा नियमित जांच कराते रहें ताकि समय रहते किसी भी समस्या का समाधान हो सके।
इन सरल तरीकों अपनाकर आप आसानी से अपने ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं।