ब्लड शुगर स्तर की निगरानी करने से जुड़ी टिप्स

ब्लड शुगर स्तर की निगरानी करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 01:52 pm Jul 31, 202601:52 pm

क्या है खबर?

शरीर में शुगर का स्तर संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो इससे मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, वहीं कम ब्लड शुगर का स्तर भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए अपने ब्लड शुगर स्तर की नियमित रूप से जांच करना और उसे नियंत्रित रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ब्लड शुगर स्तर की निगरानी करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।