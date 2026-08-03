सब्जियों के चिप्स बनाने से जुड़ी टिप्स

सब्जियों के चिप्स बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 07:00 pm Aug 03, 202607:00 pm

क्या है खबर?

आजकल बाजार में कई प्रकार के चिप्स उपलब्ध हैं, जो स्वाद में तो अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद फैट और नमक सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर सब्जियों के चिप्स बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि, सब्जियों के चिप्स बनाना आसान काम है, लेकिन कुछ गलतियों से बचने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि सब्जियों के चिप्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।