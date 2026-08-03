सब्जियों के चिप्स बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई प्रकार के चिप्स उपलब्ध हैं, जो स्वाद में तो अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद फैट और नमक सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में घर पर सब्जियों के चिप्स बनाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हालांकि, सब्जियों के चिप्स बनाना आसान काम है, लेकिन कुछ गलतियों से बचने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि सब्जियों के चिप्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सब्जियों को सही तरीके से काटें
सबसे पहले सब्जियों को पतला काटना जरूरी है। इससे सब्जियां जल्दी पकती हैं और कुरकुरी बनती हैं।
आप सब्जियों को पतले टुकड़ों में काट सकते हैं। इसके लिए सब्जियों का कटर या घिसनी का उपयोग करें। इससे सब्जियां एक समान पतली होंगी और पकाने में आसानी होगी।
पतली सब्जियां कुरकुरी बनती हैं और खाने में मजेदार लगती हैं।
#2
तेल का सही उपयोग करें
सब्जियों के चिप्स बनाने में तेल का सही मात्रा में उपयोग अहम है। ज्यादा तेल से चिप्स तले हुए लग सकते हैं और कम तेल से सूखे।
सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बड़े पैन में पर्याप्त मात्रा में तेल गर्म करें और उसमें सब्जियों को डालें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इसके बाद उन्हें एक कागज पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
#3
मसालों का सही चयन
सब्जियों के चिप्स को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का सही चयन जरूरी है। आप नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, थोड़ा चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं।
इन मसालों से आपके चिप्स का स्वाद बढ़ जाएगा और वे खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। मसालों की मात्रा अपने स्वादानुसार ही मिलाएं।
#4
सही तापमान पर पकाएं
सबसे अहम बात यह है कि सब्जियों को सही तापमान पर पकाना चाहिए ताकि वे कुरकुरी बनी रहें।
अगर आप इन्हें ज्यादा देर तक पकाएंगे तो ये जल सकती हैं और इनका स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए इन्हें मध्यम आंच पर ही पकाएं।
इसके अलावा आप चाहें तो ओवन का भी उपयोग कर सकते हैं। ओवन में पकाने से सब्जियां एक समान पकती हैं और उनका स्वाद भी अच्छा रहता है।
#5
सही तरीके से स्टोर करें
जब आपके सभी तैयार चिप्स ठंडे हो जाएं तो उन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें ताकि वे नमी से बचें और लंबे समय तक ताजे बने रहें।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही स्वादिष्ट सब्जियों के चिप्स बना सकते हैं। इन चिप्स को बनाकर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ फिल्म देखते हुए खा सकते हैं या किसी पार्टी में भी परोस सकते हैं।