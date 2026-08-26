वड़ा सांभर बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
वड़ा सांभर एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ छोटी-छोटी गलतियां व्यंजन के स्वाद को बिगाड़ सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप वड़ा सांभर को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं और इसे बनाने में कोई गलती नहीं होगी।
#1
दाल को भिगोने का समय सही रखें
वड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दाल को भिगोने का सही समय बहुत अहम है। अगर आप दाल को ज्यादा देर तक भिगो देंगे तो वह फट सकती है और वड़ा टूट जाएगा।
दूसरी ओर अगर दाल को कम समय तक भिगोएंगे तो वह सूखी हो जाएगी और वड़ा में कुरकुरापन नहीं आएगा। इसलिए दाल को 4-5 घंटे तक भिगोना सबसे अच्छा होता है ताकि वह नरम हो जाए लेकिन फटे नहीं।
#2
मसालों का सही अनुपात रखें
वड़ा सांभर में इस्तेमाल होने वाले मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी है।
अगर आप ज्यादा मिर्च डाल देंगे तो वड़ा का स्वाद तीखा हो जाएगा और सभी को पसंद नहीं आएगा, वहीं कम मसाले डालने से भी स्वाद फीका लग सकता है। इसलिए मसालों का सही अनुपात बनाए रखना जरूरी है।
इसके लिए आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च, धनिया, जीरा और हींग का उपयोग कर सकते हैं ताकि वड़ा का स्वाद बेहतरीन बना रहे।
#3
तेल का सही तापमान रखें
वड़ा तलते समय तेल का सही तापमान बहुत जरूरी होता है। अगर तेल गर्म होगा तो वड़ा जल्दी पक जाएगा और कुरकुरा बनेगा, वहीं कम गर्म तेल में वड़ा तले जाने पर वह तेल सोख लेगा और मोटे हो जाएंगे जिससे उनका स्वाद बिगड़ जाएगा।
इसलिए वड़ा को तलने के लिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब तेल गर्म हो जाए तो आंच धीमी करके वड़ों को सुनहरा होने तक तलें।
#4
सांभर के लिए सब्जियों का चयन करें
सांभर बनाने के लिए सब्जियों का सही चयन भी बहुत अहम होता है।
आमतौर पर सांभर में आलू, गाजर, फूलगोभी आदि सब्जियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंदीदा सब्जियों जैसे तोरी, बैंगन, मूली आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल सांभर का स्वाद बढ़ेगा बल्कि उसमें पोषण भी बढ़ेगा।
इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा मसालों का उपयोग करके सांभर को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#5
नारियल चटनी बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
नारियल चटनी वड़ा सांभर के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है लेकिन इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नारियल को ज्यादा देर तक पीसने से वह पतला हो जाता है इसलिए उसे हल्का सा दरदरा पीसें ताकि उसका स्वाद बना रहे।
इसके अलावा उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालें ताकि उसका स्वाद तीखा हो जाए। इस तरह आप इन सभी टिप्स को अपनाकर अपने वड़े सांभर को और भी बेहतर बना सकते हैं।