वड़ा सांभर बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

नारियल चटनी वड़ा सांभर के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है लेकिन इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नारियल को ज्यादा देर तक पीसने से वह पतला हो जाता है इसलिए उसे हल्का सा दरदरा पीसें ताकि उसका स्वाद बना रहे।

इसके अलावा उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालें ताकि उसका स्वाद तीखा हो जाए। इस तरह आप इन सभी टिप्स को अपनाकर अपने वड़े सांभर को और भी बेहतर बना सकते हैं।