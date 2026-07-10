वड़ा पाव बनाने से जुड़ी टिप्स

वड़ा पाव बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

लेखन अंजली 08:07 pm Jul 10, 202608:07 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की मशहूर स्ट्रीट डिश वड़ा पाव को अब घर पर भी बनाया जा सकता है। यह स्वादिष्ट स्नैक न केवल खाने में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। वड़ा पाव के लिए आलू का मसालेदार भरवान बनाया जाता है, जिसे बेसन के घोल में डुबोकर डीप फ्राई किया जाता है। आइए आज हम आपको वड़ा पाव बनाने से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इस व्यंजन को बेहतरीन बना सकते हैं।