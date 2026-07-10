वड़ा पाव बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की मशहूर स्ट्रीट डिश वड़ा पाव को अब घर पर भी बनाया जा सकता है। यह स्वादिष्ट स्नैक न केवल खाने में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है। वड़ा पाव के लिए आलू का मसालेदार भरवान बनाया जाता है, जिसे बेसन के घोल में डुबोकर डीप फ्राई किया जाता है। आइए आज हम आपको वड़ा पाव बनाने से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इस व्यंजन को बेहतरीन बना सकते हैं।
#1
आलू उबालते समय इन बातों का रखें ध्यान
वड़ा पाव के लिए आलू को सही तरीके से उबालना बहुत जरूरी है। आलू को पहले छीलें और फिर उन्हें पानी में डालकर उबालें। ध्यान रखें कि आलू ज्यादा नरम न हो क्योंकि उससे उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आलू को सही तरीके से उबालने के लिए उन्हें तब तक उबालें जब तक कि वे नरम न हो जाएं, लेकिन ज्यादा नरम न होने दें ताकि उनका इस्तेमाल वड़ा बनाने के लिए किया जा सके।
#2
मसाले ठीक से मिलाएं
वड़ा पाव का स्वाद मसालों पर निर्भर करता है इसलिए इसमें मसाले ठीक से मिलाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें, फिर इसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें उबले आलू को मैश करके मिलाएं और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।
#3
बेसन के घोल को ठीक से तैयार करें
वड़ा पाव के लिए बेसन का घोल तैयार करना बहुत अहम है। इसके लिए बेसन में थोड़ा-सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर पानी डालें और घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो बल्कि गाढ़ा होना चाहिए ताकि वड़े अच्छे से तले जा सकें। अगर घोल गाढ़ा होगा तो वड़े कुरकुरे बनेंगे और उनका स्वाद भी बेहतरीन होगा। इसके अलावा घोल को अच्छे से फेंटें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे।
#4
पाव बनाने का तरीका अपनाएं
वड़ा पाव के लिए पाव भी खुद ही बनाना होगा। इसके लिए मैदा, दूध, चीनी, नमक और खमीर मिलाकर आटा गूंध लें और उसे फूलने दें। इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें दोबारा फूलने दें। अब इन्हें हल्का सा बेलकर तवे पर सेंक लें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इस तरह आप आसानी से अपने घर पर ही वड़ा पाव बना सकते हैं।
#5
सही तरीके से तलें वड़े
वड़े को सही तरीके से तलना बहुत जरूरी है ताकि उनका स्वाद बेहतरीन आए। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें तैयार आलू वाला मिश्रण गोल आकार में डालें। वड़ों को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें। इसके बाद तैयार वड़ों को निकालकर अलग रख दें। इसी तरह सभी वड़ों को तल लें। इस प्रकार आप आसानी से घर पर ही वड़ा पाव बना सकते हैं।