स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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भरवां सामग्री का सही चयन करें

भरवां सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह ताजा और स्वादिष्ट हो। आप इसमें लहसुन, मक्खन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, प्याज और चीज़ आदि मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, मशरूम या पालक भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मसालों का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे अजवायन, सूखी लाल मिर्च के टुकड़े आदि, जिससे ब्रेड का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।