स्टीम मोमोज बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
चाइनीज खाने में मोमोज का खास स्थान है, खासकर स्टीम मोमोज का। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। स्टीम मोमोज बनाने की कला में कुछ खास बातें होती हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मोमोज को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको स्टीम मोमोज बनाने के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें बताने जा रहे हैं ताकि आपके मोमोज हर बार बेहतरीन बने।
#1
आटे की गुणवत्ता पर ध्यान दें
मोमोज बनाने के लिए आटे की गुणवत्ता बहुत अहम होती है। अच्छे आटे से बने मोमोज मुलायम और स्वादिष्ट होते हैं। आटे में थोड़ा नमक मिलाना न भूलें ताकि इसका स्वाद बढ़ सके। इसके अलावा आटे को अच्छी तरह गूंधकर उसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें, जिससे वह सेट हो जाए और मोमोज बनाने में आसानी हो। इस तरह आपके मोमोज का आटा न केवल नरम रहेगा बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#2
भरावन सामग्री का चयन सही हो
स्टीम मोमोज की भरावन सामग्री का चयन करते समय ताजगी का ध्यान रखें। सब्जियां या पनीर जैसी सामग्री ताजा होनी चाहिए ताकि उनका स्वाद बेहतरीन रहे। अगर आप सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें बारीक काटकर हल्का सा भून लें ताकि उनमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए और मोमोज में फिसलन न आए। इसके अलावा मसालों का सही मेल भी बहुत जरूरी है ताकि भरावन का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#3
आकार और आकार पर ध्यान दें
मोमोज का आकार और आकार भी उनके स्वाद पर असर डालता है। छोटे आकार के मोमोज ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि उन्हें पकाने में कम समय लगता है और वे जल्दी पक जाते हैं। इसके अलावा मोमोज को आकार देते समय ध्यान रखें कि वे अच्छी तरह बंद हों ताकि भरावन बाहर न निकले। इस तरह आपके मोमोज न केवल देखने में अच्छे लगेंगे बल्कि खाने में भी बेहतरीन स्वाद देंगे।
#4
स्टीमिंग प्रक्रिया सही हो
स्टीम मोमोज बनाने के लिए सही स्टीमिंग प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्टीमर को अच्छे से गर्म करें, फिर उसमें मोमोज को रखें। ध्यान रखें कि मोमोज एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर हों ताकि वे आपस में चिपके नहीं। लगभग 10-15 मिनट तक इन्हें स्टीम करें जब तक कि उनका आटा पूरी तरह से पक न जाए और वे नरम हो जाएं। इस तरह आपके स्टीम मोमोज बेहतरीन बनेंगे और उनका स्वाद भी लाजवाब होगा।
#5
डिप बनाने का तरीका भी जानें
स्टीम मोमोज के साथ जो चटनी परोसी जाती है वह भी उनके स्वाद को बढ़ाती है। आमतौर पर सोया सॉस, सिरका और हरी मिर्च का मिश्रण बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लहसुन या अदरक भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से स्वादिष्ट स्टीम मोमोज बना सकते हैं।