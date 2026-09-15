केसर बादाम दूध बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा भरपूर लाभ
क्या है खबर?
केसर बादाम दूध एक पौष्टिक पेय है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई सेहत के फायदे भी देता है। इसे बनाने के लिए सही सामग्री और विधि का चयन करना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बरकरार रहें। इस लेख में हम आपको केसर बादाम दूध बनाने के दौरान कुछ खास टिप्स देंगे, जिनसे आप इस पेय को और भी बेहतर बना सकते हैं और इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन करें
केसर बादाम दूध बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाले केसर का उपयोग करें क्योंकि यह सेहत के लिए अधिक फायदेमंद होता है।
इसके अलावा ताजे बादाम का उपयोग करें ताकि इसका स्वाद और पोषण बढ़े।
अगर संभव हो तो बादाम को रातभर पानी में भिगोकर रखें और फिर उसका पेस्ट बनाकर दूध में मिलाएं, जिससे इसका लाभ अधिक होगा।
#2
दूध का चयन ध्यान से करें
दूध का चयन करते समय उसकी ताजगी और गुणवत्ता पर ध्यान दें।
ताजे और शुद्ध गाय के दूध या किसी अन्य पौष्टिक विकल्प का उपयोग करें ताकि आपके केसर बादाम दूध का स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहें।
अगर आप हल्का दूध पसंद करते हैं तो पतला दूध का चयन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कोई अप्राकृतिक तत्व न हों। इसके अलावा दूध को उबालने से पहले उसकी सफाई पर भी ध्यान दें।
#3
सही मात्रा में मसाले डालें
केसर बादाम दूध में मसालों का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है।
अगर आप अधिक मसाले डालेंगे तो इसका स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इलायची पाउडर या अन्य मसाले डालें।
इसके अलावा आप चाहें तो हल्का सा जायफल या केसर के धागे भी मिला सकते हैं, जो इसके स्वाद को और बढ़ाएंगे। मसालों की मात्रा संतुलित रखें ताकि पेय का स्वाद बेहतरीन बना रहे।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
केसर बादाम दूध को बनाते समय धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है। इससे सभी सामग्री अच्छे से मिल जाते हैं और उनका पूरा पोषण मूल्य बरकरार रहता है।
तेज आंच पर पकाने से न केवल इसका स्वाद बिगड़ सकता है बल्कि इसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी तत्व अच्छे से मिल सकें और इसका स्वाद बेहतरीन बना रहे।
#5
परोसने से पहले ठंडा करें
केसर बादाम दूध तैयार होने के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। गर्म पेय पीने से पेट में जलन हो सकती है, इसलिए इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें।
आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे गिलास में डालकर परोसें और ऊपर से कुछ बादाम के टुकड़े छिड़क दें ताकि इसका लुक आकर्षक बने रहे।