रोटियां बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

रोटियां बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगी नरम

लेखन अंजली 10:00 am Nov 26, 202610:00 am

क्या है खबर?

रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसे सही तरीके से बनाने के बाद इसे लंबे समय तक नरम और ताजा कैसे रखा जा सकता है, यह जानना भी जरूरी है। अगर रोटी को बनाने से लेकर स्टोर करने तक का सही तरीका अपनाया जाए तो रोटी एक दिन से ज्यादा समय तक नरम बनी रह सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर रोटी को लंबे समय तक नरम रखा जा सकता है।