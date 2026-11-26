रोटियां बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगी नरम
क्या है खबर?
रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसे सही तरीके से बनाने के बाद इसे लंबे समय तक नरम और ताजा कैसे रखा जा सकता है, यह जानना भी जरूरी है। अगर रोटी को बनाने से लेकर स्टोर करने तक का सही तरीका अपनाया जाए तो रोटी एक दिन से ज्यादा समय तक नरम बनी रह सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर रोटी को लंबे समय तक नरम रखा जा सकता है।
#1
आटे में मिलाएं थोड़ा दही
आटे में दही मिलाने से रोटी नरम बनी रहती है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है।
इसके लिए आटे में थोड़ा दही डालकर उसे अच्छे से गूंध लें, फिर इसे 20-30 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा फूल जाएगा और रोटी बनाने पर वह ज्यादा मुलायम बनेगी।
दही मिलाने से रोटी की बनावट भी बेहतर होती है और वह लंबे समय तक नरम बनी रहती है, जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाता है।
#2
पानी का करें सही उपयोग
आटे को गूंधते समय पानी का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है।
ज्यादा पानी डालने से रोटी सख्त हो जाती है, जबकि कम पानी डालने से रोटी कच्ची रह जाती है। इसलिए हमेशा आटे को गूंधते समय थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और धीरे-धीरे गूंधें।
इससे रोटी की बनावट सही रहेगी और वह नरम बनेगी। इसके अलावा गूंधते समय आटे को अच्छे से मसलें ताकि उसमें हवा लग सके और वह फूलकर मुलायम हो जाए।
#3
घी या तेल लगाएं
रोटी बनाने के बाद उस पर घी या तेल लगाने से वह लंबे समय तक नरम बनी रहती है।
इसके लिए रोटी को तवे से उतारने के तुरंत बाद उस पर थोड़ा-सा घी या तेल लगाएं और उसे एक-दो मिनट तक ढककर रखें। इससे रोटी की बनावट बरकरार रहती है और वह सूखती नहीं है।
इसके अलावा घी या तेल लगाने से रोटी का स्वाद भी बढ़ जाता है और वह खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगती है।
#4
गर्मागर्म परोसें
रोटी हमेशा गर्मागर्म परोसें ताकि वह खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगे और सूखी न पड़े।
अगर आप किसी कारणवश रोटी को पहले से बनाकर रखना चाहते हैं तो उसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखें या किसी साफ कपड़े से ढक दें ताकि वह ठंडी न हो जाएं और नरम बनी रहे।
इसके अलावा रोटी बनाने के बाद उसे तुरंत ही सब्जी या करी में डालकर परोसें ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे।
#5
सही तरीके से स्टोर करें
अगर आप किसी कारणवश रोटी को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसे एक एयरटाइट डिब्बे में रखें या किसी साफ कपड़े से ढक दें। इससे रोटी सूखी नहीं होगी और उसका स्वाद भी बरकरार रहेगा।
इसके अलावा आप रोटी को फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जिससे वह ताजा रहेगी और नरम बनी रहेगी। जब आपको रोटी चाहिए हो, तब उसे फ्रीजर से निकालकर थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रखें और फिर गर्म करें।