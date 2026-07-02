पास्ता बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा बेहतरीन

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थोड़ा कच्चा रखें

पास्ता को थोड़ा कच्चा यानी अल डेंटे छोड़कर पकाना चाहिए। इससे उसका बनावट सही रहता है और वह खाने में मजेदार लगता है। अगर आप पास्ता को ज्यादा पकाते हैं तो वह नरम हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। अल डेंटे पास्ता में हल्की खुरदुराहट होती है, जो उसे खास बनाती है और सॉस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। इस तरह का पास्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और संतुलित लगता है।