पास्ता बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा बेहतरीन
क्या है खबर?
पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं। इसे बनाना आसान होता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि, कई लोग पास्ता बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिससे आप अपने पास्ता को और भी बेहतर बना सकते हैं और इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
#1
पानी में नमक डालना न भूलें
पास्ता बनाते समय पानी में नमक डालना बहुत जरूरी है। इससे पास्ता को सही मात्रा में नमक मिलता है और उसका स्वाद बढ़ता है। ध्यान रखें कि पानी में इतना नमक डालें कि वह हल्का खारा लगे। इससे पास्ता में भी स्वाद आएगा और वह खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा नमकीन पानी में पास्ता डालने से वह जल्दी पकता है और उसका बनावट भी बेहतर होता है।
#2
थोड़ा कच्चा रखें
पास्ता को थोड़ा कच्चा यानी अल डेंटे छोड़कर पकाना चाहिए। इससे उसका बनावट सही रहता है और वह खाने में मजेदार लगता है। अगर आप पास्ता को ज्यादा पकाते हैं तो वह नरम हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। अल डेंटे पास्ता में हल्की खुरदुराहट होती है, जो उसे खास बनाती है और सॉस के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। इस तरह का पास्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और संतुलित लगता है।
#3
सॉस मिलाने का सही तरीका अपनाएं
पास्ता को सॉस मिलाने के लिए सबसे पहले सॉस को पैन में गर्म करें, फिर उसमें उबला हुआ पास्ता डालें और अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि सॉस ज्यादा गाढ़ी न हो ताकि वह पास्ता पर अच्छी तरह चिपके। आप अपनी पसंदीदा सॉस का उपयोग कर सकते हैं जैसे टमाटर की सॉस, क्रीम सॉस या पेस्टो सॉस। इसके अलावा आप सब्जियां, काजू या पनीर भी मिला सकते हैं ताकि पास्ता और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बने।
#4
ज्यादा पकाने से बचें
पास्ता को ज्यादा पकाने से बचें क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है और वह खाने में अच्छा नहीं लगता। हमेशा पैकेजिंग पर दिए गए समयानुसार पास्ता पकाएं ताकि वह सही बनावट वाला बने। सही तरीके से पकाया हुआ पास्ता अल डेंटे होगा, जिसमें हल्की खुरदुराहट होगी। इस तरह का पास्ता सॉस के साथ अच्छी तरह चिपकेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, जिससे आपका भोजन और भी मजेदार बन जाएगा।
#5
ताजगी बनाए रखें
पास्ता को ताजा बनाने के लिए उसे तुरंत ही पकाकर खाएं। अगर आपको बाद में गर्म करना पड़े तो थोड़ा-सा पानी डालकर उसे धीमी आंच पर गर्म करें ताकि वह सूखा न जाए और उसका स्वाद बना रहे। इन सरल सुझावों को अपनाकर आप अपने अगली बार पास्ता बनाने के अनुभव को और भी मजेदार बना सकते हैं। इनसे न केवल आपका खाना बेहतर बनेगा बल्कि परिवार वालों को भी बहुत पसंद आएगा।