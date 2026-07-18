मूंग दाल के लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट

मूंग दाल के लड्डू बनाने में घी का सही उपयोग बहुत अहम है। घी को धीमी आंच पर गर्म करें ताकि यह अच्छी तरह से पिघल जाए और सभी सामग्री में मिल जाए।

घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे लड्डू तेलीय हो सकते हैं और उनका स्वाद बिगड़ सकता है।

सही तरीके से पिघला हुआ घी ही लड्डुओं को बेहतरीन बनाता है और उनका स्वाद बढ़ाता है। ध्यान रखें कि घी जलना नहीं चाहिए, बस पिघलना चाहिए।