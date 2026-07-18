मूंग दाल के लड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
मूंग दाल का लड्डू एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है। यह न केवल त्योहारों में बल्कि खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है। मूंग दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सही तरीके से बनाना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी सुझाव बताते हैं, जिनसे मूंग दाल के लड्डू को सही तरीके से बनाया जा सकता है।
#1
मूंग दाल को भूनना है जरूरी
मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे से भूनना जरूरी है।
भूनते समय दाल का रंग हल्का सुनहरा होना चाहिए और इसे धीमी आंच पर भूनें ताकि दाल पूरी तरह से पक जाए।
ध्यान रखें कि दाल जलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है। भुने हुए मूंग दाल को ठंडा करके पीस लें ताकि इसका पाउडर बन सके।
#2
घी का सही उपयोग करें
मूंग दाल के लड्डू बनाने में घी का सही उपयोग बहुत अहम है। घी को धीमी आंच पर गर्म करें ताकि यह अच्छी तरह से पिघल जाए और सभी सामग्री में मिल जाए।
घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे लड्डू तेलीय हो सकते हैं और उनका स्वाद बिगड़ सकता है।
सही तरीके से पिघला हुआ घी ही लड्डुओं को बेहतरीन बनाता है और उनका स्वाद बढ़ाता है। ध्यान रखें कि घी जलना नहीं चाहिए, बस पिघलना चाहिए।
#3
चीनी की मात्रा का ध्यान रखें
चीनी की मात्रा आपके लड्डुओं के स्वाद को प्रभावित कर सकती है। अगर आप ज्यादा चीनी डालेंगे तो लड्डू बहुत मीठे हो जाएंगे, जिससे उनका संतुलित स्वाद बिगड़ सकता है।
इसलिए चीनी की मात्रा को अपने स्वाद अनुसार ही डालें ताकि लड्डू में मिठास बनी रहे लेकिन वह ज्यादा मीठा न हो।
आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे लड्डुओं का पोषण भी बढ़ जाएगा।
#4
मेवे डालें
मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि डालने से लड्डुओं का स्वाद और पोषण दोनों ही बढ़ जाते हैं। मेवे न केवल लड्डुओं को सुंदर बनाते हैं बल्कि उनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी जोड़ते हैं।
आप अपने पसंदीदा मेवे डाल सकते हैं, जिससे लड्डुओं का स्वाद और भी खास हो जाएगा। मेवे डालने से लड्डुओं में एक अलग ही तड़का आ जाता है और वे देखने में भी आकर्षक लगते हैं।
#5
ठंडा होने पर परोसें
लड्डुओं को ठंडा होने पर ही परोसें ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से निखर सके। गर्मागर्म लड्डुओं का स्वाद अच्छा नहीं लगता और वे जल्दी खराब भी हो जाते हैं। ठंडे होते ही ये लड्डू सबसे बेहतरीन बनते हैं और इन्हें खाने पर ताजगी महसूस होती है।
इस तरह आप आसानी से मूंग दाल के लड्डुओं को बना सकते हैं और अपने परिवार या मेहमानों को खुश कर सकते हैं।