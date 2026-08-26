मूंग दाल के कटलेट बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई गलती
क्या है खबर?
मूंग दाल के कटलेट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। मूंग दाल के कटलेट को चाय या किसी अन्य पेय के साथ परोसा जा सकता है। आइए आज हम आपको मूंग दाल के कटलेट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इसे बेहतर बना सकते हैं।
#1
दाल को भिगोने का तरीका अपनाएं
मूंग दाल के कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगोना जरूरी है। दाल को कम से कम 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल नरम हो जाएगी और उसे पीसने में आसानी होगी।
ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे दाल गीली हो सकती है और कटलेट टूट सकते हैं। भिगोई हुई दाल को छानकर एक तरफ रख दें, फिर उसे पीसें।
#2
मसालों का सही उपयोग करें
कटलेट में मसालों का सही उपयोग बहुत जरूरी है। आप अपनी पसंद अनुसार मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा मसाले न डालें क्योंकि इससे कटलेट का स्वाद बिगड़ सकता है।
अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती जैसे ताजे मसालों का उपयोग करें ताकि कटलेट का स्वाद अच्छा हो।
इसके अलावा आप हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मिला सकते हैं ताकि कटलेट का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#3
आलू को अच्छे से पकाएं
कटलेट में आलू मिलाना जरूरी है क्योंकि इससे कटलेट को एक खास स्वाद मिलता है। आलू को पहले उबाल लें और फिर छीलकर मैश करें। ध्यान रखें कि आलू अच्छे से पक जाएं ताकि कटलेट में कोई कच्चापन न रहे।
उबले हुए आलू को ठंडा होने दें और फिर उन्हें अन्य सामग्री के साथ मिलाएं। इससे कटलेट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और वे अधिक पौष्टिक भी बनेंगे।
#4
तलने से पहले तेल का तापमान जांचें
कटलेट को तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो कटलेट जल जाएंगे और अगर कम होगा तो वे ज्यादा तेल सोख लेंगे।
मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और एक छोटा सा टुकड़ा डालकर जांच करें कि वह तुरंत ऊपर आ रहा है या नहीं।
सही तापमान पर तलने से आपके कटलेट कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे। इससे उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और वे बेहतर तरीके से पकेंगे।
#5
आकार दें और धीमी आंच पर पकाएं
कटलेट को आकार देते समय ध्यान रखें कि वे समान आकार के हों ताकि सभी एकसाथ बराबर पकें। आप हाथों से गोल-गोल आकार दे सकते हैं या किसी मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं।
अब इन्हें धीमी आंच पर तलें ताकि अंदर तक पक जाएं। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मूंग दाल के कटलेट को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।