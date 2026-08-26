मूंग दाल के कटलेट बनाने से जुड़ी टिप्स

मूंग दाल के कटलेट बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई गलती

लेखन अंजली 05:21 pm Aug 26, 202605:21 pm

क्या है खबर?

मूंग दाल के कटलेट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। मूंग दाल के कटलेट को चाय या किसी अन्य पेय के साथ परोसा जा सकता है। आइए आज हम आपको मूंग दाल के कटलेट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इसे बेहतर बना सकते हैं।