गणेश चतुर्थी पर मोदक बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मोदक का स्वाद उसकी भरावन सामग्री पर निर्भर करता है। इसके लिए सूखा नारियल और गुड़ का स्वादिष्ट मिश्रण तैयार करें।

सबसे पहले नारियल को कदूकस करें और हल्की आंच पर थोड़ा भून लें। फिर इसमें गुड़ डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इस मिश्रण में इलायची का पाउडर और काजू, किशमिश जैसे सूखे मेवे डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें।

ठंडा मिश्रण भरने में आसान होता है और मोदक का स्वाद भी बढ़ाता है।