गणेश चतुर्थी पर मोदक बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश को खुश करने और घर में सुख-समृद्धि लाने का खास मौका है। इस दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मोदक बनाना आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप पहली बार मोदक बना रहे हैं तो इन सुझावों को अपनाकर आप स्वादिष्ट और अच्छे मोदक बना सकते हैं।
#1
सही आटा चुनने का ध्यान रखें
मोदक बनाने के लिए सबसे पहले सही आटे का चुनाव करना जरूरी है।
ज्यादातर लोग चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह हल्का होता है और आसानी से गूंथकर मोदक का आकार दिया जा सकता है।
अगर चावल का आटा उपलब्ध न हो तो आप रागी या ज्वार जैसे दूसरे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आटा ताजा और अच्छी गुणवत्ता का हो ताकि मोदक का स्वाद और बनावट दोनों सही बने।
#2
पानी की मात्रा का रखें संतुलन
मोदक बनाने के लिए आटे को गूंथने में पानी की सही मात्रा बहुत अहम होती है।
अगर पानी ज्यादा हो गया तो आटा चिपचिपा हो सकता है और मोदक का आकार बिगड़ सकता है, वहीं कम पानी डालने से आटा सख्त हो सकता है।
चावल के आटे के लिए हल्का गर्म पानी सबसे सही रहता है। इसे धीरे-धीरे डालते हुए आटा गूंथें ताकि यह नरम और लचीला बने।
#3
भरावन सामग्री को सही तरीके से तैयार करें
मोदक का स्वाद उसकी भरावन सामग्री पर निर्भर करता है। इसके लिए सूखा नारियल और गुड़ का स्वादिष्ट मिश्रण तैयार करें।
सबसे पहले नारियल को कदूकस करें और हल्की आंच पर थोड़ा भून लें। फिर इसमें गुड़ डालें और धीमी आंच पर पकाएं। इस मिश्रण में इलायची का पाउडर और काजू, किशमिश जैसे सूखे मेवे डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
ठंडा मिश्रण भरने में आसान होता है और मोदक का स्वाद भी बढ़ाता है।
#4
आटे को सही तरीके से गूंथें
चावल का आटा गूंथने के लिए सबसे पहले पानी को हल्का गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा नमक डालें, फिर धीरे-धीरे चावल का आटा डालें और इसे चलाते हुए गूंथें।
आटे को तब तक गूंथें, जब तक यह नरम और चिकना न हो जाए। अगर आटा सख्त लगे तो थोड़ा और गर्म पानी डालें और इसे दोबारा गूंथें।
गूंथने के बाद इसे किसी साफ कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि यह अच्छे से तैयार हो जाए।
#5
मोदक को आकार देने का सही तरीका
मोदक को सही आकार देने के लिए सबसे पहले अपने हाथों पर थोड़ा-सा घी लगाएं, ताकि आटा चिपके नहीं। अब आटे की एक छोटी लोई लें, उसे गोल करें और हल्का बेल लें।
इसके बीच में तैयार भरावन सामग्री रखें। फिर किनारों को उठाकर मोदक को बंद करें और ऊपर से हल्का नुकीला आकार दें।
सभी मोदक तैयार होने के बाद इन्हें स्टीमर में रखें और 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं, फिर परोसें।