घर पर मसाला ओट्स बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मसाला ओट्स एक सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषण से भी भरा होता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह आपके दिन की अच्छी शुरुआत करने में मदद करता है। आइए आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मसाला ओट्स को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें मसाला ओट्स बनाने के लिए सबसे पहले सही चीजों का चयन करना जरूरी है। आपको अच्छी गुणवत्ता वाले ओट्स का उपयोग करना चाहिए, जो बिना किसी मिलावट के हों। इसके अलावा ताजगी का भी ध्यान रखें। सब्जियों का चयन करते समय मौसमी और ताजगी वाली सब्जियों का ही उपयोग करें। इससे आपके मसाला ओट्स का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही मसालों का सही अनुपात भी महत्वपूर्ण है।

#2 सब्जियों को सही तरीके से काटें सब्जियों को सही तरीके से काटना भी बहुत जरूरी है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर जैसी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि वे जल्दी पक सकें और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहे। अगर आप चाहें तो इन सब्जियों को कदूकस भी कर सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे मसाला ओट्स का स्वाद और भी खास लगेगा।

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#3 मसालों का सही अनुपात रखें मसालों का सही अनुपात आपके मसाला ओट्स के स्वाद को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला का सही मिश्रण आपके नाश्ते को खास बना सकता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक-लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हरी मिर्च का उपयोग भी कर सकते हैं, जो इसे तीखा और स्वादिष्ट बनाएगा।

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#4 पानी की मात्रा पर ध्यान दें मसाला ओट्स बनाते समय पानी की मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पानी डालने से यह पतला हो सकता है, जबकि कम पानी डालने से यह गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए सही मात्रा में पानी डालें ताकि इसका गाढ़ापन सही रहे। आमतौर पर एक कप ओट्स के लिए दो कप पानी पर्याप्त होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।