मसाला डोसा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
मसाला डोसा दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो अब पूरे भारत में पसंद किया जाता है। यह कुरकुरा डोसा आलू के मसाले से भरा होता है और चटनी के साथ परोसा जाता है। मसाला डोसा का स्वाद तब और भी बढ़ जाता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए। आइए जानते हैं कि मसाला डोसा बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि यह स्वादिष्ट बने।
#1
सही सामग्री का चयन करें
मसाला डोसा बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। चावल, उड़द दाल और मेथी दानों का सही अनुपात महत्वपूर्ण है।
आमतौर पर चावल और उड़द दाल का अनुपात तीन हिस्से चावल और एक हिस्सा उड़द दाल होता है।
इसके अलावा मेथी दानों की मात्रा भी कम होनी चाहिए ताकि खमीर उठने की प्रक्रिया सही से हो सके। सही सामग्री का चयन करने से डोसा का घोल खट्टा और फूला हुआ बनता है।
#2
घोल को अच्छे से फेंटें
मसाला डोसा का घोल बनाने के बाद उसे अच्छे से फेंटना बहुत जरूरी है। फेंटने से घोल में हवा घुसती है, जिससे डोसा कुरकुरा बनता है।
घोल को फेंटते समय ध्यान रखें कि उसमें कोई गांठ न रहे। अगर घोल बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो उसमें थोड़ा पानी मिलाएं ताकि उसकी स्थिरता सही हो जाए।
अच्छे से फेंटे हुए घोल से डोसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा, जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाएगा।
#3
तेल या घी की मात्रा पर ध्यान दें
डोसा बनाने के लिए तेल या घी की मात्रा भी अहम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डोसा हर तरफ से समान रूप से कुरकुरा बने तो उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल या घी का उपयोग करें।
इसके अलावा धीमी आंच पर पकाएं ताकि डोसा अंदर से भी अच्छी तरह से पके और बाहर से कुरकुरा बने। सही मात्रा में तेल या घी का उपयोग आपके डोसे को बेहतरीन स्वाद और बनावट देगा।
#4
भरावन मसाले सही तरीके से बनाएं
मसाला डोसा की भरावन भी इसके स्वाद में अहम भूमिका निभाती है। आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते को सही अनुपात में मिलाकर मसालेदार भरावन तैयार करें।
इसमें हल्दी, सरसों, जीरा और हींग का सही उपयोग करें ताकि उसका स्वाद बढ़ सके।
भरावन को मध्यम आंच पर भूनें ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं और उनका स्वाद निकल आए। सही तरह से बनाई गई भरावन आपके डोसे को खास बनाएगी।
#5
गर्मागर्म परोसें
डोसा बनाने के बाद उसे तुरंत गर्मागरम परोसें। ठंडा होने पर डोसा नरम हो जाता है और उसका कुरकुरापन चला जाता है, इसलिए हमेशा ताजा तैयार डोसे ही परोसें। साथ ही नारियल की चटनी या सांबर को भी गर्मागरम ही परोसें ताकि खाने का मजा दोगुना हो जाए।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर पर भी एक बेहतरीन मसाला डोसा बना सकते हैं, जो हर किसी को पसंद आएगा।