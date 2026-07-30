मसाला डोसा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

मसाला डोसा बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। चावल, उड़द दाल और मेथी दानों का सही अनुपात महत्वपूर्ण है।

आमतौर पर चावल और उड़द दाल का अनुपात तीन हिस्से चावल और एक हिस्सा उड़द दाल होता है।

इसके अलावा मेथी दानों की मात्रा भी कम होनी चाहिए ताकि खमीर उठने की प्रक्रिया सही से हो सके। सही सामग्री का चयन करने से डोसा का घोल खट्टा और फूला हुआ बनता है।