हरा भरा कबाब बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
हरा भरा कबाब एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जो खासतौर पर शाकाहारी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसे पालक, हरी मटर और आलू जैसी सामग्री से बनाया जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस लेख में हम आपको हरा भरा कबाब बनाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने कबाब को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन करें
हरा भरा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। पालक, हरी मटर और आलू ताजे होने चाहिए ताकि उनका स्वाद अच्छा आए।
अगर संभव हो तो प्राकृतिक रूप से उगाई गई सामग्री का उपयोग करें क्योंकि इससे आपके कबाब की गुणवत्ता बेहतर होगी।
इसके अलावा मसालों का चयन भी अहम है, जैसे जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, जो आपके कबाब को एक खास स्वाद देंगे।
#2
सब्जियों को अच्छे से पकाएं
सब्जियों को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है ताकि वे आसानी से मैश हो सकें और कबाब में अच्छी तरह मिल सकें।
पालक और हरी मटर को पहले उबाल लें, फिर उन्हें ठंडा करके मैश कर लें। आलू को भी छीलकर उबाल लें और ठंडा होने पर मैश कर लें। इससे आपके कबाब का बेस तैयार होगा और वह एकसार हो जाएगा, जिससे उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#3
मसालों का सही अनुपात अपनाएं
मसालों का सही अनुपात अपनाना बहुत अहम है क्योंकि इससे ही आपके कबाब का स्वाद तय होगा।
जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले को सही मात्रा में मिलाएं ताकि उनका स्वाद संतुलित रहे।
अगर मसाले ज्यादा होंगे तो कबाब तीखा हो सकता है और अगर कम होंगे तो स्वाद फीका लग सकता है। इसलिए मसालों का अनुपात सही रखना बहुत जरूरी है ताकि आपके कबाब का स्वाद बेहतरीन बने रहे।
#4
मिश्रण को अच्छे से मिलाएं
सब्जियों और मसालों को अच्छे से मिलाना बहुत जरूरी है ताकि हर एक कबाब एक समान बने और उनका स्वाद भी बराबर आए।
मिश्रण को हाथों से अच्छी तरह गूंधें या चम्मच की मदद से मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं।
अगर मिश्रण ज्यादा गीला लग रहा हो तो थोड़ा बेसन डालकर मिलाएं, इससे मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और कबाब बनाना आसान हो जाएगा। इससे आपके कबाब का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#5
तलने का तरीका सही रखें
हरा भरा कबाब को तलते समय ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे कबाब जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल गर्म करें और कबाब को सुनहरा होने तक तलें।
तले हुए कबाब को कागज पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल सोख लिया जाए। इस तरह आप आसानी से स्वादिष्ट हरा भरा कबाब बना सकते हैं।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर पर ही बेहतरीन हरा भरा कबाब बना सकते हैं।