हरी मूंग दाल चीला बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
हरी मूंग दाल का चीला एक स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे हर कोई पसंद करता है। हरी मूंग दाल में पोषण तत्व भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं। अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद और सेहत दोनों बेहतरीन हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हरी मूंग दाल चीला बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो।
#1
दाल को सही तरीके से तैयार करें
चीला बनाने के लिए सबसे पहले हरी मूंग दाल का सही चुनाव करें। दाल साफ और बिना किसी गंदगी के होनी चाहिए। इसे 4-5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें ताकि दाल मुलायम हो जाए।
इसके बाद दाल को अच्छे से पीसें और उसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाकर एक चिकना मिश्रण तैयार करें। यह मिश्रण चीले का स्वाद और गुणवत्ता बढ़ाएगा।
#2
मसालों का सही संतुलन रखें
चीले में मसालों का सही मेल होना जरूरी है। अपने स्वाद के अनुसार जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें।
अगर चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं। इससे चीले का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। मसाले सही मात्रा में डालने से चीला स्वादिष्ट और खाने में मजेदार बनेगा।
#3
पकाने का सही तरीका अपनाएं
चीला पकाने का तरीका सही होना चाहिए। नॉन-स्टिक तवे का उपयोग करें और तेल की मात्रा कम रखें।
इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि वह अंदर तक अच्छे से पक जाए और बाहर से कुरकुरा बने। पहले एक तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं, फिर पलटकर दूसरी तरफ भी पकाएं।
ध्यान रखें कि आंच तेज न हो, क्योंकि इससे चीला जल सकता है। सही तरीके से पकाने से चीला का स्वाद और बनावट दोनों बेहतर बनते हैं।
#4
परोसने का तरीका
चीले को गर्मागर्म परोसें ताकि इसका असली स्वाद बना रहे। इसे नारियल की चटनी, धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं।
यह हल्का और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाया जा सकता है। इसे छोटे-मोटे उत्सवों में भी बनाया जा सकता है।
इस तरह आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्वादिष्ट और सेहतमंद चीला का मजा ले सकते हैं।