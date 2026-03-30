घर पर फ्राइड राइस बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट

फ्राइड राइस एक लोकप्रिय चाइनीज व्यंजन है, जिसे घर पर बनाना आसान है। हालांकि, इसे सही तरीके से बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन बातों का सही से पालन करते हैं तो आपके फ्राइड राइस का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्राइड राइस को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं।

#1 चावल को पहले से पकाएं फ्राइड राइस बनाने से पहले चावल को पहले से पकाना जरूरी है। इससे चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं और उनमें पानी नहीं रहता। चावल को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि वे चिपकें नहीं। इसके लिए चावल को पानी से धोकर एक घंटे के लिए ठंडा कर लें। इसके बाद उन्हें सामान्य तरीके से पकाएं और ठंडा होने पर उपयोग करें। इससे आपके फ्राइड राइस का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

#2 सब्जियों को सही तरीके से काटें सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें ताकि वे जल्दी पक जाएं और हर बाइट में उनका स्वाद आए। गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बीन आदि सब्जियां फ्राइड राइस के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें थोड़े तेल में हल्का सा भूनें ताकि उनका रंग और स्वाद बढ़ जाए। इससे आपके फ्राइड राइस में हर बाइट में ताजगी और कुरकुरापन बना रहेगा, जिससे उनका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 तेल का सही इस्तेमाल करें फ्राइड राइस बनाने के लिए सही मात्रा में तेल का इस्तेमाल करना जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से व्यंजन चर्बीला हो सकता है, जबकि कम तेल डालने से उसका स्वाद फीका हो सकता है। सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए मध्यम आंच पर थोड़ा-थोड़ा तेल डालें। इसके अलावा आप तिल का तेल या सोया सॉस भी जोड़ सकते हैं ताकि फ्राइड राइस को एक अलग सा स्वाद मिले। इससे आपके फ्राइड राइस में एक नया ट्विस्ट आएगा।

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#4 मसालों का सही मेल चुनें फ्राइड राइस में मसालों का सही मेल बहुत अहम होता है। इसके लिए अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, सोया सॉस, सिरका आदि का इस्तेमाल करें। इन मसालों से आपके फ्राइड राइस का स्वाद बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर या पनीर भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा सिरका मिलाकर भी देख सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह आपके फ्राइड राइस को एक नया ट्विस्ट मिलेगा।