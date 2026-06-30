घर पर फाफड़ा बनाने का तरीका

घर पर फाफड़ा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

लेखन अंजली 07:04 pm Jun 30, 202607:04 pm

क्या है खबर?

फाफड़ा एक लोकप्रिय गुजराती स्नैक है, जो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। यह बेसन से बनाया जाता है और इसे मसालों के साथ तला जाता है। फाफड़ा की कुरकुरी परत और मसालेदार स्वाद इसे खास बनाते हैं। अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका फाफड़ा सही बने और उसका स्वाद बेहतरीन रहे। आइए फाफड़ा बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।