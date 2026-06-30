ढोकला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
ढोकला एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह हल्का और पौष्टिक होता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। ढोकला बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसे कई तरह से तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम आपको ढोकला बनाते समय ध्यान रखने वाली बातों के बारे में बताते हैं ताकि आप इसे बेहतरीन बना सकें।
#1
सही सामग्री का चयन करें
ढोकला बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसन का उपयोग करें क्योंकि यह मुख्य सामग्री है। इसके अलावा इडली के पाउडर का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे ढोकला और भी फूला-फूला और नरम बनेगा। साथ ही दही का उपयोग करें क्योंकि यह खमीर का काम करता है और ढोकले को हल्का बनाता है। इन सामग्रियों का सही अनुपात आपके ढोकले के स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है।
#2
पानी का सही मात्रा में उपयोग करें
ढोकला घोल बनाने के लिए पानी का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर पानी ज्यादा होगा तो ढोकला टूट जाएगा और अगर कम होगा तो यह ठीक से पक नहीं पाएगा। सही मात्रा में पानी डालने से आपका ढोकला फूला-फूला और नरम बनेगा। ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला हो, बल्कि ऐसा हो जो आसानी से बह सके। इससे आपका ढोकला बेहतरीन बनेगा।
#3
खमीर उठाने का तरीका अपनाएं
ढोकला बनाने के लिए खमीर उठाना बहुत जरूरी है ताकि यह फूला-फूला बने। इसके लिए घोल को अच्छी तरह से फेंटें और उसे कमरे के तापमान पर कम से कम 4-5 घंटे के लिए रखें। इससे घोल में हवा शामिल होगी और यह फूला हुआ दिखेगा। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप खाने का सोडा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खमीर उठाना सबसे अच्छा तरीका है।
#4
भाप में पकाने का तरीका जानें
ढोकला को भाप में पकाना होता है इसलिए इसे स्टीमर या इडली स्टीमर में रखें और मध्यम आंच पर पकाएं। लगभग 20-25 मिनट बाद आपका ढोकला तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें कि आंच ज्यादा तेज न हो क्योंकि इससे बाहर से तो ढोकला पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सही तापमान पर पकाने से आपका ढोकला हर तरफ से समान रूप से पक जाएगा और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।
#5
तड़का लगाना न भूलें
ढोकला तैयार हो जाने पर उस पर तड़का लगाना न भूलें। इसके लिए तेल गर्म करें और उसमें राई, जीरा, करी पत्ता डालें। जब ये सारे मसाले अच्छे से तड़क जाएं तो इन्हें तैयार ढोकले पर डालें। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से घर पर स्वादिष्ट ढोकला बना सकते हैं। यह न केवल आपके परिवार को पसंद आएगा बल्कि आपके रसोई कौशल को भी उजागर करेगा।