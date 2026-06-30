ढोकला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

#1

सही सामग्री का चयन करें

ढोकला बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेसन का उपयोग करें क्योंकि यह मुख्य सामग्री है। इसके अलावा इडली के पाउडर का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे ढोकला और भी फूला-फूला और नरम बनेगा। साथ ही दही का उपयोग करें क्योंकि यह खमीर का काम करता है और ढोकले को हल्का बनाता है। इन सामग्रियों का सही अनुपात आपके ढोकले के स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है।