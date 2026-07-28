दाल वड़ा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
दाल वड़ा एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे चाय के साथ परोसा जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। दाल वड़ा बनाने में कुछ खास तरीकों का पालन करना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और कुरकुरापन बेहतरीन बना रहे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, जिनसे आप अपने दाल वड़े को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरा बना सकते हैं। इन बातों को अपनाकर आप अपने परिवार और मेहमानों को खुश रख सकते हैं।
#1
दाल को भिगोकर पीसें
दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे दाल अच्छी तरह से फूल जाती है और उसका आकार बढ़ जाता है।
इसके बाद दाल को अच्छी तरह से पीसना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत बारीक न करें।
थोड़ा मोटा पीसना बेहतर होता है ताकि वड़े का कुरकुरापन बना रहे और उसमें स्वादिष्ट मसाले भी अच्छे से मिल सकें।
#2
मसालों का सही मेल
दाल वड़े में मसालों का सही मेल बहुत जरूरी होता है। इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती और जीरा जैसे मसाले डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला सकते हैं जिससे वड़े को एक अलग ही स्वाद मिलेगा।
इसके अलावा आप इसमें राई भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और वड़ा में खुशबू भी आए।
#3
तेल का सही उपयोग
वड़े को तलने के लिए तेल का सही उपयोग करना जरूरी है। गहरे पैन या कढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में तेल गर्म करें ताकि सभी वड़े अच्छे से तले जा सकें।
तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वड़े बाहर से जल सकते हैं और अंदर कच्चे रह जाते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और हर बैच को तले हुए बाद अतिरिक्त तेल निकाल लें।
#4
आकार पर ध्यान दें
वड़े का आकार भी उसके स्वाद पर असर डालता है। छोटे-छोटे गोल आकार में वड़े बनाना बेहतर होता है ताकि वे जल्दी से तल जाएं और कुरकुरे बने रहें।
आप चाहें तो हाथों से गोल आकार देकर उन्हें थोड़ा दबा सकते हैं ताकि उनका आकार सही रहे और वे अच्छे से तले जाएं।
इसके अलावा वड़े को तलते समय ध्यान रखें कि वे आपस में चिपके नहीं, जिससे उनका कुरकुरापन बना रहे।
#5
सही समय पर परोसें
तले हुए वड़े को तुरंत परोसना सबसे अच्छा होता है क्योंकि ठंडे होने पर उनका कुरकुरापन कम हो जाता है और उनका स्वाद भी प्रभावित होता है।
गर्मागर्म वड़े को चाय या किसी चटनी के साथ परोसें ताकि उनका मजा दोगुना हो जाए।
इस तरह इन बातों को अपनाकर आप अपने घर पर बेहतरीन दाल वड़ा बना सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी होगा। इनका आनंद परिवार संग बांटें और हर पल को खास बनाएं।