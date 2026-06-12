मलाई चाप बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
मलाई चाप एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है, जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। यह तंदूरी चाप को मलाईदार ग्रेवी में पकाकर बनाया जाता है। अगर आप इसे घर पर पहली बार बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो और यह सही तरीके से बने। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप मलाई चाप को सही तरीके से बना सकते हैं।
#1
सही मसालों का चयन करें
मलाई चाप की ग्रेवी में मसालों का सही मेल बहुत जरूरी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जैसे जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से मिलाएं। इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सूखी मेथी भी डालें ताकि ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाए। मसालों की मात्रा को अपने स्वादानुसार ही रखें ताकि चाप का स्वाद बेहतरीन बने।
#2
दही का सही इस्तेमाल करें
मलाई चाप की ग्रेवी में दही का अहम योगदान होता है। इसे बनाने के लिए ताजा और गाढ़ा दही ही इस्तेमाल करें। दही को अच्छी तरह फेंटकर उसमें सभी मसाले मिलाएं ताकि यह एकसार हो जाए। ध्यान रखें कि दही ज्यादा खट्टा न हो क्योंकि इससे ग्रेवी का स्वाद बिगड़ सकता है। अगर दही खट्टा हो गया हो तो उसे थोड़ी देर ठंडा कर लें ताकि उसका खट्टापन कम हो जाए।
#3
मलाई की मात्रा पर ध्यान दें
मलाई चाप में मलाई का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसमें मलाई की मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि ग्रेवी गाढ़ी बने और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहे। ज्यादा मलाई डालने से ग्रेवी बहुत चिकनी हो सकती है इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। आमतौर पर 2-3 बड़े चम्मच मलाई पर्याप्त होती है, लेकिन आप इसे अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे चाप का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#4
सब्जियों का सही चयन करें
मलाई चाप बनाने के लिए सब्जियों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे ताजगी से भरी हों और उनका आकार भी छोटा हो। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि सब्जियां इस्तेमाल करें क्योंकि ये ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाती हैं और इसका स्वाद बढ़ाती हैं। सब्जियों को अच्छी तरह काटकर ग्रेवी में मिलाएं ताकि हर निवाले में उनका स्वाद आए। इसके अलावा हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट भी डालें ताकि ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#5
धीमी आंच पर पकाएं
मलाई चाप को धीमी आंच पर पकाना सबसे जरूरी कदम है। तेज आंच पर पकाने से ग्रेवी जल सकती है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए इसे धीमी आंच पर ही पकाएं ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद बेहतरीन बने रहे। इस तरह इन 5 आसान तरीकों को अपनाकर आप भी अपने घर पर मलाई चाप बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं।