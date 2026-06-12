मलाई चाप बनाने से जुड़ी जरूरी बातें

मलाई चाप बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

लेखन अंजली 07:25 pm Jun 12, 202607:25 pm

क्या है खबर?

मलाई चाप एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है, जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है। यह तंदूरी चाप को मलाईदार ग्रेवी में पकाकर बनाया जाता है। अगर आप इसे घर पर पहली बार बना रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो और यह सही तरीके से बने। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप मलाई चाप को सही तरीके से बना सकते हैं।