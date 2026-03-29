छोले भटूरे बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, हर बार बनेंगे बेहतरीन

छोले भटूरे एक लाजवाब व्यंजन है, जो हर भारतीय को पसंद आता ही है। खासकर, जब मेहमान घर पर आते हैं तो इस व्यंजन को देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसे शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। हालांकि, कई लोग इसे बनाने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं और इसका कारण है कि वे कुछ गलतियां कर देते हैं। आइए जानते हैं कि छोले भटूरा बनाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

#1 छोले की ग्रेवी में डालें दही छोले की ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही का इस्तेमाल करें। दही को अच्छी तरह से फेंटकर ग्रेवी में डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इससे ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाएगा और यह और भी मलाईदार बनेगी। दही का इस्तेमाल करने से छोले की ग्रेवी में एक खास खट्टापन आएगा, जो इसे और भी लजीज बनाएगा। यह तरीका खासकर उन लोगों को पसंद आएगा, जो मसालेदार और खट्टा स्वाद पसंद करते हैं।

#2 भटूरे के लिए मैदा का करें इस्तेमाल बेहतरीन भटूरे बनाने के लिए मैदा ही सबसे अच्छा होता है। गेहूं के आटे की तुलना में मैदा से बने भटूरे ज्यादा फूले और कुरकुरे होते हैं। इसके अलावा मैदे में मौजूद स्टार्च भटूरों को नरम बनाता है, जिससे वे तलने के बाद भी फूले रहते हैं। अगर आप भटूरों को ज्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो मैदे में थोड़ी-सी सूजी मिलाकर इसका उपयोग करें। इससे उनका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा।

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#3 तेल का सही उपयोग करें छोले भटूरे बनाने के लिए तेल का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल से भटूरे में तेल ही तेल भर जाएगा और कम तेल से वह अच्छी तरह से करारा नहीं हो पाएगा। इसलिए, एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें पहले एक भटूरा डालें। अगर वह तुरंत ऊपर आ रहा है तो समझ जाइए कि तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद धीरे-धीरे सभी भटूरों को तलें और उन्हें सुनहरा होने तक पकाएं।

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#4 मसालों का सही मेल बनाएं छोले भटूरे बनाने के लिए मसालों का सही मेल बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च को बारीक काट लें। फिर इन्हें तेल में भूनें और उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर मिलाएं। इसके बाद छोले डालें और अच्छी तरह पकाएं। इन मसालों के मेल से छोले की ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाएगा और यह और भी लजीज बनेगा।