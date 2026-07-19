चना बर्फी बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिठाई बनेगी बेहतरीन

चना बर्फी को ठंडा करने से पहले ही काट लें ताकि उसके टुकड़े आसानी से निकल सकें और मिठाई टूटे नहीं।

इसके लिए सबसे पहले मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने दें, फिर उसे मनचाहे आकार में काटें। इस तरह आपकी चना बर्फी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी।

इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी चना बर्फी को हर बार बेहतरीन बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों का दिल जीत सकते हैं।