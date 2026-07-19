चना बर्फी बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिठाई बनेगी बेहतरीन
क्या है खबर?
चना बर्फी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे चने के आटे से बनाया जाता है। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। चना बर्फी का स्वाद और इसकी बनावट आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। आइए आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस मिठाई को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और बेहतरीन बना सकते हैं।
#1
सही मात्रा में घी का उपयोग करें
चना बर्फी बनाने के लिए घी का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा घी डालने से मिठाई चिपचिपी हो सकती है, जबकि कम घी डालने से इसका स्वाद फीका पड़ सकता है।
इसलिए हमेशा मध्यम मात्रा में घी का उपयोग करें ताकि मिठाई का स्वाद अच्छा रहे और उसकी बनावट भी सही रहे।
इसके अलावा घी को अच्छे से गर्म करके उसमें चने का आटा भूनें ताकि वह खुशबूदार और स्वादिष्ट बने।
#2
धीमी आंच पर भूनें चने का आटा
चना बर्फी के लिए चने के आटे को धीमी आंच पर भूनना बहुत जरूरी है। इससे उसका रंग नहीं बदलता और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहता है।
तेज आंच पर भूनने से आटा जल सकता है, जिससे मिठाई का स्वाद बिगड़ सकता है।
धीमी आंच पर भूनने से आटे का रंग सुनहरा और खुशबूदार हो जाता है, जो मिठाई को एक खास लुक देता है और उसे अधिक स्वादिष्ट बनाता है।
#3
दूध और पानी का सही अनुपात रखें
चना बर्फी बनाने के लिए दूध और पानी का सही अनुपात बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा दूध डालेंगे तो मिठाई पतली हो जाएगी और कम डालने पर वह कड़ी हो जाएगी।
इसलिए हमेशा एक संतुलित अनुपात में दूध और पानी डालें ताकि मिठाई का स्वाद अच्छा रहे और उसकी बनावट भी सही हो।
इससे आपकी चना बर्फी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि उसकी बनावट भी बेहतरीन होगी।
#4
मेवे डालने से पहले भूनें
मेवे डालने से पहले उन्हें हल्का सा भून लें ताकि उनका स्वाद बेहतर हो जाए और वे मिठाई में अच्छी तरह मिल जाएं।
भुने हुए मेवे न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, जिससे मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाता है।
भुने मेवे आपकी चना बर्फी को एक खास लुक देते हैं और उसे अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा भुने मेवे पोषण भी बढ़ाते हैं।
#5
ठंडा करने से पहले काटें
चना बर्फी को ठंडा करने से पहले ही काट लें ताकि उसके टुकड़े आसानी से निकल सकें और मिठाई टूटे नहीं।
इसके लिए सबसे पहले मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने दें, फिर उसे मनचाहे आकार में काटें। इस तरह आपकी चना बर्फी न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी।
इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी चना बर्फी को हर बार बेहतरीन बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों का दिल जीत सकते हैं।