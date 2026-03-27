घर पर ब्रेड पकौड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ब्रेड पकौड़े एक लोकप्रिय नाश्ता है, जो सुबह या शाम की चाय के साथ परोसा जा सकता है। इसे बनाना आसान है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आपके ब्रेड पकौड़े का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह ज्यादा कुरकुरा बनेगा। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने पकौड़ों को बेहतरीन बना सकते हैं।

#1 सही ब्रेड का चयन करें ब्रेड पकौड़े के लिए सही ब्रेड का चयन बहुत जरूरी है। हमेशा ताजा और मुलायम ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो बिना किनारे वाली ब्रेड लें क्योंकि यह पकौड़ों को बेहतर बनाती है। सफेद या भूरे रंग की ब्रेड दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ब्रेड ज्यादा पतली न हो ताकि इसे भरना आसान हो और पकौड़े का स्वाद भी बेहतरीन आए।

#2 भराई में मसालों का सही अनुपात रखें ब्रेड पकौड़ों की भराई में मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है। आलू, मटर या अन्य सब्जियों के साथ-साथ अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और गरम मसाला डालकर भराई तैयार करें। आप इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नींबू का रस भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसके अलावा भराई में नमक और लाल मिर्च पाउडर का सही मात्रा भी डालें ताकि यह स्वादिष्ट बने।

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#3 बेसन घोल बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान ब्रेड पकौड़ों के लिए बेसन घोल बनाते समय उसकी मोटाई पर ध्यान देना जरूरी है। घोल न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ा। सही मोटाई पाने के लिए बेसन में थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए फेंटे। घोल में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग सोडा मिलाएं ताकि पकौड़े कुरकुरे बनें। इसके अलावा घोल को अच्छे से फेंटकर इसे एक तरफ रख दें ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए।

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#4 तेल का तापमान सही रखें ब्रेड पकौड़ों को तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो पकौड़े जल्दी जल जाएंगे और कम गर्म होने पर पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक-एक करके सभी स्टफड ब्रेड डालें। हर तरफ से सुनहरा होने तक तलें। इसके अलावा ध्यान रखें कि सभी पकौड़े समान रूप से तले हुए हों।