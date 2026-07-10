घर पर ब्रेड पकौड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
ब्रेड के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर तलने पर ब्रेड पकौड़े बनते हैं। यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसने के लिए एकदम बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, इसे बनाते समय कई लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे पकौड़े सही से नहीं बन पाते। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप आसानी से बेहतरीन ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं।
#1
ब्रेड का चयन हो सही
ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए ब्रेड का चयन करना बहुत जरूरी है। सफेद ब्रेड आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर आप सेहत का ध्यान रखते हैं तो भूरे या कई अनाज वाले ब्रेड का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड का ताजा होना भी जरूरी है, इससे पकौड़े ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और उनका बनावट भी अच्छा रहता है। पुराने ब्रेड से पकौड़े बनाने से उनका स्वाद प्रभावित हो सकता है।
#2
बेसन में मिलाएं ये चीजें
ब्रेड पकौड़े के बेसन में कुछ मिलाकर डालने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। बेसन में थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, हींग और खाने का सोडा मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा खाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बेसन में थोड़ा-सा सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मिला सकते हैं। इससे पकौड़े को एक नया स्वाद मिलेगा और वे ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे।
#3
ब्रेड को पानी में न भिगोएं
पकौड़े बनाने के लिए ब्रेड को पानी में भिगोकर न रखें क्योंकि इससे वे नरम हो जाएंगे और पकौड़े टूट सकते हैं। इसके बजाय ब्रेड के टुकड़ों पर थोड़ा-सा पानी छिड़कें और उन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि वे थोड़े सूखे हो जाएं। इससे पकौड़े कुरकुरे बनेंगे और उनका बनावट भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्रेड को पानी में भिगोने से उनमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं।
#4
तलने के लिए तेल का करें सही इस्तेमाल
ब्रेड पकौड़े तलने के लिए तेल का चयन और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल में पकौड़े अच्छे से तले जाते हैं इसलिए कढ़ाई में इतना तेल डालें कि पकौड़े पूरी तरह उसमें डूब जाएं। अगर कम तेल में पकौड़े तलेंगे तो वे कढ़ाई के तल पर चिपक जाएंगे और ठीक से नहीं तलेगें। इसके अलावा तेल को ज्यादा गर्म न करें क्योंकि इससे पकौड़े जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें।
#5
सही तरीके से रखें
ब्रेड पकौड़े को ज्यादा देर तक खुला न रखें क्योंकि इससे वे नरम हो सकते हैं। इन्हें हवा बंद डिब्बे में रखकर रखें या किसी साफ कपड़े में लपेटकर रखें। इससे इनका स्वाद बना रहेगा और ये लंबे समय तक ठीक रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पकौड़े बनाकर कुछ देर बाद खाना चाहते हैं तो उन्हें पहले पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर हवा बंद डिब्बे में रखें।