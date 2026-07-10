घर पर ब्रेड पकौड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट

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तलने के लिए तेल का करें सही इस्तेमाल

ब्रेड पकौड़े तलने के लिए तेल का चयन और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल में पकौड़े अच्छे से तले जाते हैं इसलिए कढ़ाई में इतना तेल डालें कि पकौड़े पूरी तरह उसमें डूब जाएं। अगर कम तेल में पकौड़े तलेंगे तो वे कढ़ाई के तल पर चिपक जाएंगे और ठीक से नहीं तलेगें। इसके अलावा तेल को ज्यादा गर्म न करें क्योंकि इससे पकौड़े जल सकते हैं। मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें।