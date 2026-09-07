बोंडा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

बेसन का घोल तैयार करते समय उसमें हल्दी और नमक डालें ताकि उसका रंग और स्वाद बेहतर हो।

घोल को इतना गाढ़ा बनाएं कि वह आलू के ऊपर अच्छे से चिपक सके, लेकिन इतना पतला न हो कि वह बहने लगे।

घोल में पानी डालते समय इसे धीरे-धीरे मिलाएं और ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न बने। घोल को तैयार करने के बाद इसे कुछ देर के लिए रख दें ताकि यह हल्का और फूला हुआ बन सके।