बोंडा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
बोंडा एक पसंदीदा भारतीय नाश्ता है, जो आलू और बेसन से बनाया जाता है। इसे चाय के साथ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। सही तरीके से बोंडा बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए, तो बोंडा और भी स्वादिष्ट बन सकता है। आइए जानते हैं बोंडा बनाने के कुछ खास टिप्स, जो आपके स्वाद का मजा बढ़ा देंगे।
#1
आलू का चुनाव करें ध्यान से
बोंडा बनाने के लिए सही आलू का चुनाव करना बहुत जरूरी है। हमेशा ताजे और साफ आलू लें, जिन पर कोई निशान या खराबी न हो।
मोटे और हल्के सख्त आलू बोंडा के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये बोंडा को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाते हैं।
आलू को उबालते समय ध्यान रखें कि वे अच्छी तरह पक जाएं, लेकिन इतने नरम न हों कि वे चिपचिपे हो जाएं।
#2
मसालों का सही मेल बनाएं
बोंडा का असली स्वाद मसालों से आता है। आलू के मिश्रण में नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सूखा अमचूर डालें।
अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला भी मिला सकते हैं।
मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को कुछ देर के लिए रख दें ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह से घुल जाएं और उसका स्वाद बढ़ जाए।
#3
बेसन का घोल सही तरीके से बनाएं
बेसन का घोल तैयार करते समय उसमें हल्दी और नमक डालें ताकि उसका रंग और स्वाद बेहतर हो।
घोल को इतना गाढ़ा बनाएं कि वह आलू के ऊपर अच्छे से चिपक सके, लेकिन इतना पतला न हो कि वह बहने लगे।
घोल में पानी डालते समय इसे धीरे-धीरे मिलाएं और ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न बने। घोल को तैयार करने के बाद इसे कुछ देर के लिए रख दें ताकि यह हल्का और फूला हुआ बन सके।
#4
तलने का सही तरीका अपनाएं
बोंडा तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए। तेल को इतना गर्म करें कि बोंडा उसमें डालने पर धीरे-धीरे तले जाएं।
बहुत गर्म तेल में बोंडा डालने से वह बाहर से जल सकता है और अंदर से कच्चा रह सकता है।
मध्यम आंच पर बोंडा को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। तलने के बाद बोंडा को किचन पेपर पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।
#5
परोसने से पहले थोड़ा ठंडा करें
बोंडा को तलने के तुरंत बाद परोसने से बचें। इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें ताकि इसका तापमान सामान्य हो जाए। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है।
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट और कुरकुरे बोंदे बना सकते हैं, जो हर किसी को पसंद आएंगे।