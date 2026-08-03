केले के चिप्स बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

केले के चिप्स बनाने के लिए सही तेल का चयन करना अहम है। नारियल का तेल सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है और चिप्स को बेहतरीन स्वाद देता है।

इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। अगर आप हल्का विकल्प चाहते हैं तो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नारियल के तेल का स्वाद सबसे अच्छा होता है।