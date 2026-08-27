आलू मटर बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
आलू मटर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह न केवल लाजवाब है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस रेसिपी में हम आपको कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, जिनसे आपका आलू मटर और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। सही सामग्री का चयन, मसालों का सही उपयोग और पकाने की विधि पर ध्यान देकर आप इस व्यंजन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आइए जानें कि आलू मटर बनाते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही आलू और मटर का चयन करें
आलू मटर की बेसिक सामग्री सही होनी चाहिए। छोटे और मध्यम आकार के आलू चुनें, जो ताजे और बिना किसी दाग-धब्बे वाले हों। छिलके वाले आलू सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें स्वाद अधिक होता है।
मटर के लिए ताजे हरे मटर का उपयोग करें, लेकिन अगर ताजे मटर उपलब्ध न हों तो ठंडे मटर भी अच्छे होते हैं। इनसे व्यंजन का स्वाद कम नहीं होता और यह आसानी से पक भी जाते हैं।
#2
मसालों का सही अनुपात रखें
आलू मटर में मसालों का सही अनुपात बहुत जरूरी है। जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि सभी मसाले एक साथ मिलकर बेहतरीन स्वाद दें।
ज्यादा मसाले डालने से व्यंजन का स्वाद बिगड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि मसाले संतुलित हों।
इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और अमचूर पाउडर का भी सही मात्रा में उपयोग करें ताकि व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाए।
#3
टमाटर को अच्छी तरह पकाएं
आलू मटर में टमाटर का उपयोग भी अहम भूमिका निभाता है। टमाटर को अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और वह मसालों के साथ अच्छी तरह मिल जाए।
इसके लिए टमाटर को पहले मैश कर लें और फिर उसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि वह पूरी तरह से गल न जाए। इससे व्यंजन का स्वाद बढ़ जाएगा और सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाएंगी।
#4
आलू को सही तरीके से पकाएं
आलू को सही तरीके से पकाना बहुत जरूरी है ताकि वे व्यंजन में पूरी तरह मिल जाएं।
इसके लिए आलू को पहले छिलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें हल्की आंच पर तेल में भूनें जब तक कि उनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए।
इसके बाद इन्हें अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर पकाएं। इससे आलू कुरकुरे रहेंगे और व्यंजन का स्वाद बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि आलू पूरी तरह पक जाएं, लेकिन टूटें नहीं।
#5
धीमी आंच पर पकाएं
आलू मटर को धीमी आंच पर पकाना चाहिए ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाएं और व्यंजन का स्वाद बेहतरीन बने।
धीमी आंच पर पकाने से मसाले और सब्जियां पूरी तरह से गल जाती हैं, जिससे एक गाढ़ा ग्रेवी बनती है जो रोटी या चावल दोनों के साथ अच्छी लगती है।
इस तरह आप इन सरल टिप्स को अपनाकर अपने घर पर स्वादिष्ट आलू मटर बना सकते हैं।