चाय पीते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा ज्यादा आनंद

चाय बनाते समय ताजगी बनाए रखना जरूरी है। अगर आप पहले से बनी हुई चाय पीते रहेंगे तो उसका स्वाद फीका पड़ जाएगा और इसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाएंगे।

इसलिए हर बार ताजा पानी उबालकर नई पत्तियां डालकर ही चाय बनाएं। इससे न केवल इसका स्वाद बेहतर होगा बल्कि इसमें मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पूरे फायदेमंद रहेंगे।

ताजगी भरी चाय का सेवन करने से आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी और दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे।